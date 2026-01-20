Rennes sort les muscles pour faire craquer Chelsea

Chelsea intensifie encore les négociations avec le Stade Rennais au sujet de Jérémy Jacquet pour un transfert cet hiver. Toutefois, la direction bretonne ne compte pas plier et cherche toujours à battre son record de transfert.

Il n'est désormais plus un secret que Jérémy Jacquet intéresse vivement Chelsea. L'écurie londonienne, présente sur de nombreux fronts en cette période hivernale de transferts, a fait du jeune défenseur central du Stade Rennais sa priorité absolue pour renforcer son arrière-garde. Dans l'idéal, les Blues aimeraient pouvoir le recruter dès cet hiver afin de combler un besoin immédiat. Sauf que de son côté, la direction bretonne n'a pas l'intention de le laisser partir si facilement. François-Henri Pinault est un grand admirateur de son joueur , tout comme Habib Beye, les deux souhaitant le conserver au moins jusqu'à l'été prochain afin d'atteindre plus aisément les objectifs du club. Et devant les assauts de Chelsea, Rennes continue de montrer les muscles et ne veut pas rompre avant d'atteindre une somme record.

J. Jacquet France • Âge 20 • Défenseur Coupe de France 2025/2026 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 2025/2026 Matchs 16 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 5 Rouge 0 Jaune Rouge 1

Jacquet, futur plus gros transfert de l'histoire de Rennes

C'est en tout cas ce qu'affirme Ben Jacobs. Le journaliste britannique a révélé que Chelsea poursuivait avec une certaine intensité les négociations pour Jérémy Jacquet. Si le joueur lui-même est intéressé par un transfert, l'opération ne se fera pas tant que les Blues n'auront pas accepté de dépasser les 64 millions d'euros. Ce montant correspond à celui du transfert de Jérémy Doku de Rennes à Manchester City, qui est par la même occasion la plus grosse vente de l'histoire du club breton. Malgré ces demandes colossales, le natif de Bondy est toujours considéré comme la cible prioritaire de Chelsea, conclut Jacobs.

Rennes est clairement en position de force sur ce dossier. Considérant la progression fulgurante qu'il connait, Jérémy Jacquet pourrait sans aucun doute être vendu pour des sommes du même ordre de grandeur l'été prochain. Si Chelsea ne met pas le paquet dès cet hiver, ce serait le risque que d'autres cadors européens s'immiscent dans le dossier dans les semaines et mois à venir. De quoi rapporter, quoi qu'il arrive, une somme record aux Bretons.