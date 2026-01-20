ICONSPORT_281216_0374
Jérémy Jacquet

Rennes sort les muscles pour faire craquer Chelsea

Rennes20 janv. , 21:00
parQuentin Mallet
0
Chelsea intensifie encore les négociations avec le Stade Rennais au sujet de Jérémy Jacquet pour un transfert cet hiver. Toutefois, la direction bretonne ne compte pas plier et cherche toujours à battre son record de transfert.
Il n'est désormais plus un secret que Jérémy Jacquet intéresse vivement Chelsea. L'écurie londonienne, présente sur de nombreux fronts en cette période hivernale de transferts, a fait du jeune défenseur central du Stade Rennais sa priorité absolue pour renforcer son arrière-garde. Dans l'idéal, les Blues aimeraient pouvoir le recruter dès cet hiver afin de combler un besoin immédiat. Sauf que de son côté, la direction bretonne n'a pas l'intention de le laisser partir si facilement. François-Henri Pinault est un grand admirateur de son joueur, tout comme Habib Beye, les deux souhaitant le conserver au moins jusqu'à l'été prochain afin d'atteindre plus aisément les objectifs du club. Et devant les assauts de Chelsea, Rennes continue de montrer les muscles et ne veut pas rompre avant d'atteindre une somme record.
J. Jacquet

J. Jacquet

FranceFrance Âge 20 Défenseur

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs16
Buts0
Passes décisives0
Jaune5
Rouge0
Jaune Rouge1

Jacquet, futur plus gros transfert de l'histoire de Rennes

C'est en tout cas ce qu'affirme Ben Jacobs. Le journaliste britannique a révélé que Chelsea poursuivait avec une certaine intensité les négociations pour Jérémy Jacquet. Si le joueur lui-même est intéressé par un transfert, l'opération ne se fera pas tant que les Blues n'auront pas accepté de dépasser les 64 millions d'euros. Ce montant correspond à celui du transfert de Jérémy Doku de Rennes à Manchester City, qui est par la même occasion la plus grosse vente de l'histoire du club breton. Malgré ces demandes colossales, le natif de Bondy est toujours considéré comme la cible prioritaire de Chelsea, conclut Jacobs.
Rennes est clairement en position de force sur ce dossier. Considérant la progression fulgurante qu'il connait, Jérémy Jacquet pourrait sans aucun doute être vendu pour des sommes du même ordre de grandeur l'été prochain. Si Chelsea ne met pas le paquet dès cet hiver, ce serait le risque que d'autres cadors européens s'immiscent dans le dossier dans les semaines et mois à venir. De quoi rapporter, quoi qu'il arrive, une somme record aux Bretons.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_282766_0185
OM

OM : Un monstrueux transfert à 40 ME fait rager Longoria

ICONSPORT_282798_0126
CAN 2025

Maroc : Un ex-international français enfonce Brahim Diaz

Ligue des Champions
Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats de la 7e journée

Fil Info

20 janv. , 22:00
OM : Un monstrueux transfert à 40 ME fait rager Longoria
20 janv. , 21:30
Maroc : Un ex-international français enfonce Brahim Diaz
20 janv. , 20:37
LdC : Programme TV et résultats de la 7e journée
20 janv. , 20:36
LdC : Manchester City coule en Norvège
20 janv. , 20:30
Dro Fernandez au PSG, ça coince
20 janv. , 20:09
Sporting - PSG : les compos (21h sur Canal+Foot)
20 janv. , 20:04
Real Madrid - Monaco : les compos (21h sur Canal+Sport)
20 janv. , 20:00
« 14 fois en deux ans », l’OL le harcèle et il craque

Derniers commentaires

Les Sénégalais privés de Mondial, la France impactée

Continuez à faire confiance à ce lâche Infantino . Un voleur un roublard et un menteur . Il ne fera rien de ce 'il a déclaré

L’accord bizarre entre Arsenal et l’OM dévoilé

euh non merci

« 14 fois en deux ans », l’OL le harcèle et il craque

c est marrant qd c est Dirty sur chaque transfert. mais bizarrement a l inverse c est moins drole hein. et vas te faire mettre ;)

Sporting - PSG : les compos (21h sur Canal+Foot)

apres on est pas assez clinique,15 tirs et 4 cadres seulement ...

Sporting - PSG : les compos (21h sur Canal+Foot)

C'est absolument ignoble ils tuent le foot ces teams cancers

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading