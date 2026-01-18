apres gouiri l om n en a pas fini avec rennes jeremy jacquet 388366

Rennes : Jacquet à Chelsea, Pinault entre dans la danse

Rennes18 janv. , 16:00
parQuentin Mallet
Annoncé proche d'un départ à Chelsea, Jérémy Jacquet est encore loin de quitter le Stade Rennais. La faute à François-Henri Pinault, grand admirateur de son défenseur qu'il veut conserver jusqu'à l'été prochain.
Encore une fois, le Stade Rennais a réussi à former un joueur qui va rapporter une mine d'or. Après des ventes colossales comme Mathys Tel, Désiré Doué ou Eduardo Camavinga, pour ne citer qu'eux, les Bretons s'apprêtent une nouvelle fois à faire partir un joueur issu du centre de formation et qui a explosé avec l'équipe première. Avec Jérémy Jacquet, c'est l'assurance sportive s'il est sur le terrain, et l'assurance financière s'il est vendu. Ces derniers jours, le défenseur central de 20 ans a été annoncé très proche d'un départ à Chelsea.
FranceFrance Âge 20 Défenseur

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs16
Buts0
Passes décisives0
Jaune5
Rouge0
Jaune Rouge1
Les Blues apprécient énormément son profil et veulent faire de lui leur nouveau joueur d'avenir à son poste. Rennes, qui ne veut pas se laisser démonter, est prêt à accepter une vente contre un montant colossal d'au moins 65 millions d'euros selon les dernières informations de Fabrizio Romano. Si tout portait à croire que le défenseur rennais allait partir cet hiver, François-Henri Pinault veut attendre l'été prochain.

Jérémy Jacquet à Chelsea, Pinault veut patienter

C'est en tout cas ce qu'affirme Florian Plettenberg, selon qui des nouvelles négociations entre Chelsea et le Stade Rennais concernant Jérémy Jacquet vont avoir lieu ce dimanche. Pour le journaliste de Sky Sports, François-Henri Pinault est un très grand admirateur de Jérémy Jacquet et, bien qu'il soit conscient qu'il sera difficile de le conserver cet hiver, il espère pouvoir le garder jusqu'à la fin de la saison pour aller chercher une qualification pour la Ligue des champions. Il faudrait enfin une offre XXL de Chelsea pour qu'il accepte de changer d'avis.
Si pour l'heure, aucun accord n'a été trouvé entre les deux clubs concernant le montant exact du transfert, on sait d'avance qu'on se dirige tout droit vers un record absolu pour le Stade Rennais. Enfin, du côté du joueur, un accord existe déjà avec Chelsea sur les contours de son futur contrat. Reste à savoir si les Blues accepteront de dépenser une telle somme lors de cette fenêtre hivernale de transferts. Vu la propension du club londonien à céder à ses folies, il y a de grandes chances que ça finisse par se faire avant le 2 février prochain…
Derniers commentaires

PSG : « Une puissance étrangère », à Massy le Qatar n’est pas le bienvenu

J espère que lens vont gagner, ils ont pas la coupe d europe a gérer et ca serait bien qui refont le même coup que Montpellier

PSG : « Une puissance étrangère », à Massy le Qatar n’est pas le bienvenu

La meilleure ambiance d europe c'est le vélodrome qui rivalise avec Dortmund, y a autant de décibel , sur la sonorisation le vélodrome a étais bien conçu

PSG : « Une puissance étrangère », à Massy le Qatar n’est pas le bienvenu

Bientôt Lens marseille on verra bien le résultat entre les nordiste et le ricain milliardaire

PSG : « Une puissance étrangère », à Massy le Qatar n’est pas le bienvenu

Ambiance...a la 40 ème minute il y a plus un bruit....😬🤨

PSG : « Une puissance étrangère », à Massy le Qatar n’est pas le bienvenu

Au niveau ambiance non

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
LOSC Lille
3218102633258
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22176472327-4
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
181853102135-14
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

