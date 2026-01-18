Rennes : Jacquet à Chelsea, Pinault entre dans la danse

Annoncé proche d'un départ à Chelsea, Jérémy Jacquet est encore loin de quitter le Stade Rennais. La faute à François-Henri Pinault, grand admirateur de son défenseur qu'il veut conserver jusqu'à l'été prochain.

Encore une fois, le Stade Rennais a réussi à former un joueur qui va rapporter une mine d'or. Après des ventes colossales comme Mathys Tel, Désiré Doué ou Eduardo Camavinga, pour ne citer qu'eux, les Bretons s'apprêtent une nouvelle fois à faire partir un joueur issu du centre de formation et qui a explosé avec l'équipe première. Avec Jérémy Jacquet, c'est l'assurance sportive s'il est sur le terrain, et l'assurance financière s'il est vendu. Ces derniers jours, le défenseur central de 20 ans a été annoncé très proche d'un départ à Chelsea.

J. Jacquet France • Âge 20 • Défenseur Coupe de France 2025/2026 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 2025/2026 Matchs 16 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 5 Rouge 0 Jaune Rouge 1

Les Blues apprécient énormément son profil et veulent faire de lui leur nouveau joueur d'avenir à son poste. Rennes, qui ne veut pas se laisser démonter, est prêt à accepter une vente contre un montant colossal d'au moins 65 millions d'euros selon les dernières informations de Fabrizio Romano. Si tout portait à croire que le défenseur rennais allait partir cet hiver, François-Henri Pinault veut attendre l'été prochain.

Jérémy Jacquet à Chelsea, Pinault veut patienter

C'est en tout cas ce qu'affirme Florian Plettenberg, selon qui des nouvelles négociations entre Chelsea et le Stade Rennais concernant Jérémy Jacquet vont avoir lieu ce dimanche. Pour le journaliste de Sky Sports, François-Henri Pinault est un très grand admirateur de Jérémy Jacquet et, bien qu'il soit conscient qu'il sera difficile de le conserver cet hiver, il espère pouvoir le garder jusqu'à la fin de la saison pour aller chercher une qualification pour la Ligue des champions. Il faudrait enfin une offre XXL de Chelsea pour qu'il accepte de changer d'avis.

Si pour l'heure, aucun accord n'a été trouvé entre les deux clubs concernant le montant exact du transfert, on sait d'avance qu'on se dirige tout droit vers un record absolu pour le Stade Rennais. Enfin, du côté du joueur, un accord existe déjà avec Chelsea sur les contours de son futur contrat. Reste à savoir si les Blues accepteront de dépenser une telle somme lors de cette fenêtre hivernale de transferts. Vu la propension du club londonien à céder à ses folies, il y a de grandes chances que ça finisse par se faire avant le 2 février prochain…