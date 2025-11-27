ICONSPORT_272994_0187
Habib Beye

Rennes remonte en flèche, Habib Beye en était sûr

Rennes27 nov. , 20:30
parEric Bethsy
0
Sur la sellette il y a encore quelques semaines, Habib Beye a inversé la situation à Rennes. Mais l’entraîneur des Rouge et Noir préfère éviter de s’enflammer.
Le contexte a totalement changé pour Habib Beye. Sous pression avant les matchs il n’y a pas si longtemps, l’entraîneur de Rennes se retrouve en position de force après les trois victoires consécutives contre Strasbourg (4-1), le Paris FC (0-1) et Monaco (4-1). Certains diront que les Rennais se sont métamorphosés. Mais ce n’est pas la version donnée par le Franco-Sénégalais.
« Pour moi, ce n’est pas un rebond spectaculaire, a corrigé le coach breton. J’étais sûr que, par rapport à ce que nous étions capables de faire sur 45 minutes, et malheureusement pas sur 90 minutes, que cette équipe monterait en qualité et serait plus constante dans la durée. On a renforcé les idées claires dans notre jeu, mais on n’a pas fondamentalement changé l’approche avec ce groupe. Des choix qui fonctionnent aujourd’hui ont été faits aussi. Le groupe prend confiance à travers les résultats. Cette équipe a la confiance aujourd’hui de dire que si elle est solide, elle marquera des buts. » Sûr des forces de son groupe, Habib Beye reste néanmoins prudent et s’attend à des moments moins agréables.

Rennes va encore souffrir

« La dynamique est très bonne, mais ce ne sont que trois matchs, a-t-il tempéré. Cela paraît étrange, et je crois que c’est la première fois comme entraîneur que j’enchaîne trois victoires de suite à Rennes, mais parler de rebond spectaculaire, ça signifierait aussi qu’on s’en contente. Je veux que l’on reste froid et lucide. Notre championnat ressemblera plus à des matchs comme celui qu’on a vécu au Paris FC, difficiles, qui se gagnent dans le temps, où il faut être constant et concentré, savoir souffrir... On s’est attaché à rester hyper concentré en vue de Metz (vendredi). » Un coup d’arrêt chez l’avant-dernier de Ligue 1 ferait tache.

Ligue 1

28 novembre 2025 à 20:45
Metz
20:45
Rennes
Derniers commentaires

De Zerbi est à bout, l’OM lui offre une recrue

Lookman ferait l affaire

PSG : La grande annonce de Marquinhos sur son avenir

Marquinhos 😍😍😍😍 reste jusqu a tes 35 ...meme 40 !!!! Ton nom est gravé a jamais PSG !!!

Objectif zéro recrue, le PSG se lance un défi

Stratégie assumée . Si tu forme des jeunes , il va falloir leur faire confiance

C’est confirmé, John Textor a bien arnaqué l’OL

"mais on ne gobait rien du tout." omg. le type en a encore plein la bouche. mais reveilles toi. tout le monde a tenté de t expliquer depuis 2 ans. t es la groupie n 2. et la encore ou il est en proces , que Bota va aussi le mettre a tribunal, toi tu oses encore dire du bien de ce mec. mdr. t en es un sacré qd meme

« Chevalier a tout perdu » : Le PSG en panique

mais si on ira loin .Il faut arreté de le casser.il n'a pas fait de miracles hier c'est sur mais on doit le mettre en confiance

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

