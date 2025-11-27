Rennes remonte en flèche, Habib Beye en était sûr

Sur la sellette il y a encore quelques semaines, Habib Beye a inversé la situation à Rennes. Mais l’entraîneur des Rouge et Noir préfère éviter de s’enflammer.

Le contexte a totalement changé pour Habib Beye. Sous pression avant les matchs il n’y a pas si longtemps, l’entraîneur de Rennes se retrouve en position de force après les trois victoires consécutives contre Strasbourg (4-1), le Paris FC (0-1) et Monaco (4-1). Certains diront que les Rennais se sont métamorphosés. Mais ce n’est pas la version donnée par le Franco-Sénégalais.

« Pour moi, ce n’est pas un rebond spectaculaire, a corrigé le coach breton. J’étais sûr que, par rapport à ce que nous étions capables de faire sur 45 minutes, et malheureusement pas sur 90 minutes, que cette équipe monterait en qualité et serait plus constante dans la durée. On a renforcé les idées claires dans notre jeu, mais on n’a pas fondamentalement changé l’approche avec ce groupe. Des choix qui fonctionnent aujourd’hui ont été faits aussi. Le groupe prend confiance à travers les résultats. Cette équipe a la confiance aujourd’hui de dire que si elle est solide, elle marquera des buts. » Sûr des forces de son groupe, Habib Beye reste néanmoins prudent et s’attend à des moments moins agréables.

Rennes va encore souffrir

La dynamique est très bonne, mais ce ne sont que trois matchs, a-t-il tempéré. Cela paraît étrange, et je crois que c’est la première fois comme entraîneur que j’enchaîne trois victoires de suite à Rennes, mais parler de rebond spectaculaire, ça signifierait aussi qu’on s’en contente. Je veux que l’on reste froid et lucide. Notre championnat ressemblera plus à des matchs comme celui qu’on a vécu au Paris FC, difficiles, qui se gagnent dans le temps, où il faut être constant et concentré, savoir souffrir... On s’est attaché à rester hyper concentré en vue de Metz (vendredi). » Un coup d’arrêt chez l’avant-dernier de , a-t-il tempéré.» Un coup d’arrêt chez l’avant-dernier de Ligue 1 ferait tache.