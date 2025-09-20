Rennes : Quentin Merlin s'en fout

Ce samedi à 17h, le FC Nantes reçoit le Stade Rennais dans un derby qui promet d’être chaud. Arrivés à Rennes cet été, Valentin Rongier et Quentin Merlin seront attendus du côté de la Beaujoire. L’ancien latéral de l’OM a tenu à répondre aux menaces reçues avant la rencontre. Il saura faire abstraction et n’a qu’une seule ambition, repartir de Nantes avec les trois points.

Le derby entre Nantes et Rennes est déjà lancé depuis plusieurs jours. Les deux formations vont se retrouver sur le rectangle vert ce samedi à 17H. Deux joueurs sont particulièrement attendus au centre de la pelouse de la Beaujoire, Valentin Rongier et Quentin Merlin . Les deux anciens nantais ont rejoint le Stade Rennais cet été en provenance de l’Olympique de Marseille. Un transfert qui n’a pas plus aux supporters des Canaris. Des anciennes déclarations ont été ressorties pour l’occasion. Mais avant la rencontre Quentin Merlin a tenu à répondre.

Ça existe, c'est leur problème. Chaque joueur est différent, chaque mentalité est différente. J'ai des valeurs propres à moi-même, le reste on ne maîtrise pas, c'est leur choix. - Anthony Lopes avant le derby entre Nantes et Rennes

La famille de Merlin n’ira pas au stade

Après la victoire face à Lyon la semaine dernière, le latéral français s’est exprimé sur la journée de ce samedi et sur la potentielle véhémence des supporters à son encontre. « Forcément, on s'y attend. On a reçu des messages, on sait ce qui peut se passer. Moi, je m'en fous, je vais faire abstraction de ce qu'ils peuvent dire, ce qu'ils peuvent faire. Je n'ai qu'une optique, c'est de gagner là-bas », a-t-il déclaré. Sur RMC, le père du latéral explique qu’il ne se rendra pas au match pour permettre à son fils de se concentrer pleinement sur son match. « On a eu des messages, comme quand Quentin est parti à Marseille, qui sont assez virulents. Il y a le regard des supporters, mais nous, on a notre œil de parents, d'accompagnateurs. Et Quentin a sa carrière à gérer. C'est une frustration parce qu'on avait prévu d'y aller avec des amis. Après, c'est comme ça. On regardera la télé. On sera bien aussi. Il n'y a pas de souci, » explique-t-il. Côté sportif, la rencontre a un enjeu fort. Nantes doit prendre des points dans un début de saison compliqué. De son côté, le Stade Rennais veut enchaîner après la belle victoire face à l’OL.