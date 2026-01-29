ICONSPORT_270673_0327
Kader Meïté

Rennes : Meïté à MU cet hiver, la bombe venue d'Angleterre

Rennes29 janv. , 10:20
parQuentin Mallet
Pour remplacer Patrick Dorgu, touché lors de la victoire de Manchester United à Arsenal, les Red Devils songent à passer à l'action dès maintenant pour recruter Kader Meïté, le phénomène du Stade Rennais.
Auteur d'un but important sur la pelouse d'Arsenal, Patrick Dorgu a dû laisser ses coéquipiers avant la fin de la rencontre. Touché aux ischio-jambiers, l'international danois de 21 ans ne retrouvera pas les terrains avant mi-avril. Une situation qui ne fait pas du tout les affaires de Manchester United, qui se retrouve en manque de solutions sur l'aile gauche du secteur offensive. Si l'idée initiale était de recruter, quoi qu'il arrive, un attaquant à ce poste lors du prochain mercato estival, les dirigeants mancuniens ont finalement pris la décision d'explorer le marché pour tenter de trouver rapidement une solution avant la clôture définitive du mercato hivernal. L'occasion d'activer la piste Kader Meïté dès maintenant au lieu d'attendre cet été ?

Manchester United pense à foncer sur Kader Meïté

C'est en tout cas ce que laisse entendre The Guardian. Le célèbre journal britannique affirme que Manchester United a bien pris contact avec les représentants de Kader Meïté, sans pour autant intensifier ses démarches. Pour l'heure, la direction sportive mancunienne se demande encore s'il vaut mieux recruter un attaquant de pointe ou un ailier. Dans tous les cas, le jeune attaquant de 18 ans, formé au Stade Rennais avec lequel il a déjà inscrit 3 buts depuis le début de la saison, fait partie des joueurs suivis de très près par les pensionnaires d'Old Trafford.
En attendant, il faudra certainement se montrer très convaincant auprès des dirigeants du Stade Rennais, lesquels ont déjà réussi à recaler des offres faramineuses pour Jérémy Jacquet, pour les faire céder. Pour rappel, une offre de 40 millions d'euros pour Kader Meïté venue d'Al-Hilal a déjà été repoussée. De quoi donner quelques indices sur les attentes bretonnes…
FranceFrance Âge 18 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs16
Buts3
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
