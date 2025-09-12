Rennes habitué à perdre, Rongier se régale

Arrivé en provenance de l’Olympique de Marseille cet été, Valentin Rongier se plaît au Stade Rennais. Le milieu de terrain apprécie notamment la tranquillité en Bretagne où les supporters acceptent beaucoup mieux la défaite que ceux du club phocéen.

Un temps rejeté par les supporters de Rennes , Valentin Rongier a laissé passer l’orage. Le joueur formé au FC Nantes, dont les critiques contre les Rouge et Noir ont refait surface au moment de sa signature cet été, est désormais accepté au Roazhon Park. Il faut dire que le milieu de terrain s’est immédiatement installé dans le onze d’Habib Beye. Mieux, l’entraîneur rennais lui a confié le brassard de capitaine.

V. Rongier France • Âge 30 • Milieu Coupe de France Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Preuve que l’ancien cadre de l’Olympique de Marseille s’est parfaitement adapté à son nouvel environnement, et pas seulement sur le rectangle vert. En dehors des terrains aussi, le natif de Mâcon se sent à l’aise. La tranquillité offerte par les supporters rennais fait le bonheur du milieu défensif longtemps dérangé par la pression des fans olympiens. « A Marseille, la passion des gens est exceptionnelle mais peut parfois être difficile à vivre, a reconnu Valentin Rongier dans un entretien accordé à Ouest-France. C’est exceptionnel quand ça gagne, et quand ça perd c’est très oppressant. »

« Je m’en rends compte au fur et à mesure parce que je viens seulement d’arriver il y a quelques semaines, mais le fait de retrouver une vie un peu plus équilibrée, c’est appréciable, a savouré Valentin Rongier. J’étais mercredi au marché avec ma conjointe et mon fils, et on se baladait relativement tranquillement. Ce sont des moments que j’avais oubliés, et je ne vais pas mentir, c’est agréable pour eux aussi ! » Du côté de la cité phocéenne, une déroute à Lorient (4-0) suivie d’un nul à Angers (1-1) ne lui auraient pas permis ce petit moment de détente.