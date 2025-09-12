Valentin Rongier

Rennes habitué à perdre, Rongier se régale

Rennes12 sept. , 22:00
parEric Bethsy
Arrivé en provenance de l’Olympique de Marseille cet été, Valentin Rongier se plaît au Stade Rennais. Le milieu de terrain apprécie notamment la tranquillité en Bretagne où les supporters acceptent beaucoup mieux la défaite que ceux du club phocéen.
Un temps rejeté par les supporters de Rennes, Valentin Rongier a laissé passer l’orage. Le joueur formé au FC Nantes, dont les critiques contre les Rouge et Noir ont refait surface au moment de sa signature cet été, est désormais accepté au Roazhon Park. Il faut dire que le milieu de terrain s’est immédiatement installé dans le onze d’Habib Beye. Mieux, l’entraîneur rennais lui a confié le brassard de capitaine.
V. Rongier

V. Rongier

FranceFrance Âge 30 Milieu

Coupe de France

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
Preuve que l’ancien cadre de l’Olympique de Marseille s’est parfaitement adapté à son nouvel environnement, et pas seulement sur le rectangle vert. En dehors des terrains aussi, le natif de Mâcon se sent à l’aise. La tranquillité offerte par les supporters rennais fait le bonheur du milieu défensif longtemps dérangé par la pression des fans olympiens. « A Marseille, la passion des gens est exceptionnelle mais peut parfois être difficile à vivre, a reconnu Valentin Rongier dans un entretien accordé à Ouest-France. C’est exceptionnel quand ça gagne, et quand ça perd c’est très oppressant. »
« Je m’en rends compte au fur et à mesure parce que je viens seulement d’arriver il y a quelques semaines, mais le fait de retrouver une vie un peu plus équilibrée, c’est appréciable, a savouré Valentin Rongier. J’étais mercredi au marché avec ma conjointe et mon fils, et on se baladait relativement tranquillement. Ce sont des moments que j’avais oubliés, et je ne vais pas mentir, c’est agréable pour eux aussi ! » Du côté de la cité phocéenne, une déroute à Lorient (4-0) suivie d’un nul à Angers (1-1) ne lui auraient pas permis ce petit moment de détente.
Derniers commentaires

L1 : L'OM écrase Lorient et se relance

Bientôt salah et isak ils vont éteindre le vélodrome

Rebondissement à l’OM, l’OL fait douter Maupay

Gouiri est trop cher pour Lyon

L1 : L'OM écrase Lorient et se relance

C'est un bon résultat, mais c'est pas un match référence, en face y avait personne, on jugera L OM face au gros les prochains matchs

L1 : L'OM écrase Lorient et se relance

Ton 13 c est quoi ? ne m oblige pas de parler de taille ok 😘🤣

L1 : L'OM écrase Lorient et se relance

Oublie moi

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
O. Marseille
64202594
9
Angers SCO
43111022
10
Rennes
43111-325
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

