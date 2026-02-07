Ruben Aguilar

Renversant, Lens regardera PSG-OM au chaud

Ligue 107 févr. , 18:58
parEric Bethsy
10
21e journée de Ligue 1
Stade Bollaert-Delelis
Racing Club de Lens - Stade Rennais 3-1
Buts : Edouard (41e), Aguilar (54e) et Saint-Maximin (78e) pour le RC Lens, Lepaul (8e) pour le Stade Rennais
Exclusion : Aguilar (56e) pour le RC Lens
Les semaines passent et le Racing Club de Lens refuse d’abandonner la course au titre. Ce samedi, les Sang et Or ont renversé le Stade Rennais (3-1). En crise, et dirigé par un Habib Beye sur la sellette, les Rouge et Noir avaient pourtant bien commencé la partie. La domination lensoise ne les empêchait pas d’ouvrir le score par l’intermédiaire de Lepaul (0-1, 8e), parfaitement servi par la recrue Nordin.

Aguilar buteur et exclu

Lens restait néanmoins supérieur dans le jeu et finissait logiquement par égaliser avant la pause grâce à la puissance d’Edouard (1-1, 41e). C’est donc avec davantage de confiance et d’ajustements de leur coach Pierre Sage que les locaux entamaient la deuxième période. Il faut reconnaître que Rennes revenait avec de bonnes intentions, mais c’est bien Lens qui prenait l’avantage sur la tête d’Aguilar (2-1, 54e). Une joie de courte durée pour le piston droit exclu pour un second carton jaune dans la foulée ou presque (56e).
Malheureusement pour l’équipe bretonne, sa supériorité numérique ne se sentait pas. Au contraire, Lens continuait à attaquer. Et sur un exploit personnel du renfort hivernal Saint-Maximin (1-3, 78e), un peu aidé par l’erreur du jeune gardien Silistrie, le RCL actait sa victoire à nouveau synonyme de première place de Ligue 1 au classement provisoire, en attaquant le Classique au Parc des Princes dimanche soir. De son côté, Rennes s’enfonce dans la crise et risque de quitter les places européennes au fil du week-end.
10
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
49211614371720
2
Paris Saint Germain
48201532431627
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28217772733-6
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
26217592833-5
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
132134142146-25

