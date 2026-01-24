ICONSPORT_272230_0412

Rennes : Habib Beye écarte Seko Fofana

Rennes24 janv. , 12:08
parCorentin Facy
0
Annoncé proche d’un départ au Portugal ces dernières heures, Seko Fofana n’a pas été retenu par Habib Beye pour la réception de Lorient ce samedi après-midi (17 heures).
La preuve peut-être qu'un départ est imminent pour l'ancien capitaine du RC Lens, peu utilisé depuis le début de la saison et qui ne jouit pas d'un statut de titulaire. La recrue Sebastian Szymanski, qui débarque de Fenerbahçe pour 10 millions d’euros et qui s’est engagé cette semaine en faveur du Stade Rennais, est en revanche présent dans le groupe. Accrochés par Le Havre la semaine dernière, les Bretons tenteront de reprendre leur marche en avant dans la course au top 4 face à des Merlus très inspirés face aux grosses cylindrées du championnat depuis le début de la saison.
0
