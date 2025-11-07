Rennes : Embolo rend service à ses concurrents

Le week-end dernier, le Stade Rennais a livré sa meilleure performance de la saison face à Strasbourg. Après un début de saison difficile, la formation d’Habib Beye doit enchaîner face au Paris FC. L'entraîneur français peut compter sur Kader Meïté.

Le Stade Rennais a trouvé son duo d’attaquants. La semaine passée face à Strasbourg, Esteban Lepaul et Kader Meïté ont fait mal à l'arrière-garde strasbourgeoise. Les deux hommes ont inscrit quatre buts pour donner une victoire précieuse à la formation bretonne. Ce vendredi soir, Rennes se déplace dans la capitale pour faire face au Paris FC, dans un duel de milliardaire. Habib Beye a peut-être trouvé son duo offensif pour le reste de la saison. Si Esteban Lepaul a l’habitude de débuter sur la feuille de match, Kader Meïté, lui, a gagné sa place la semaine passée. L’international espoirs français est passé devant Embolo dans la hiérarchie. Une situation qui ne gêne pas le Suisse.

Embolo prêt à aider les jeunes

De passage en conférence de presse, le joueur prêté par l’AS Monaco s’est exprimé sur les performances du jeune Kader Meïté. Le joueur de 18 ans étonne ses concurrents. « Certes, je suis compétiteur, j'ai envie de commencer, mais j'ai aussi beaucoup enchaîné dernièrement en club et sélections et le plus important, c'est le groupe. Quand l'un de nous marque, ça veut dire qu'on a fait notre job. Ça fait aussi partie de mon objectif de faire évoluer Kader, car c'est un très bon garçon qui a beaucoup de qualités, » explique Embolo en conférence de presse. Le Suisse va donc aider la jeunesse rennaise à émerger. Habib Beye peut donc compter sur un groupe soudé sur le front de l’attaque pour poursuivre une bonne série. Le Stade Rennais a la volonté de s’imposer ce vendredi soir pour recoller dans la course à l’Europe.