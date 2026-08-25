L'OL veut vendre Sulc ou Kluivert pour recruter un neuf

L'OL veut vendre Sulc ou Kluivert pour recruter un neuf

OL25 août , 8:40
parCorentin Facy
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L’OL espère compenser le départ de Roman Yaremchuk dans les ultimes jours du mercato. Pour s’offrir le numéro neuf tant attendu capable de faire souffler Loïs Openda, le club rhodanien doit toutefois réussir à vendre.
Le mercato est sur pause à l’Olympique Lyonnais depuis plusieurs jours et pour cause, la dernière semaine du mois d’août va grandement dépendre de l’issue du barrage face à Fenerbahçe. En cas de qualification en Ligue des Champions, les besoins de se séparer de plusieurs joueurs pour faire entrer de l’argent dans les caisses sera moins important selon L’Equipe. Le quotidien national estime à 25 millions d’euros les besoins en ventes en cas de qualification en C1 contre 50 millions d’euros si les Gones venaient finalement à disputer l’Europa League.

L'OL veut un attaquant « profil Yaremchuk » 

Quoi qu’il en soit, Paulo Fonseca aura une compétition européenne à jouer, raison pour laquelle il souhaite encore renforcer son effectif. A ce propos, le journaliste Hugo Guillemet annonce que l’entraîneur portugais souhaite faire venir un numéro neuf dans les derniers jours du mercato. Malgré la signature de Loïs Openda, l’OL veut absolument un attaquant de surface au profil similaire à celui de Roman Yaremchuk, prêté dans la capitale des Gaules de janvier à mai dernier.
La signature d’un attaquant ne sera toutefois possible que si dans le même temps, Lyon arrive à se séparer de quelques joueurs, à forte valeur marchande de préférence. Deux noms sont évoqués par nos confrères : ceux de Ruben Kluivert et de Pavel Sulc, qui sont valorisés à plus de 20 millions d’euros sur le marché des transferts et qui ont des touches en Premier League. Les noms de Tessmann, Maitland-Niles et Nuamah sont aussi évoqués mais leurs départs sont moins probables à ce stade.

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Dans le sens des départs, le nom de Duje Caleta-Car est également cité par L’Equipe car le Croate a un salaire XXL et il n’entre pas dans les plans de Paulo Fonseca. Personne n’en doutait, mais Matthieu Louis-Jean va donc vivre une fin d’été agitée, d’ici au 1er septembre au soir. Avec l’espoir pour l’OL de se qualifier en Ligue des Champions et de ne penser qu’à une chose dans la dernière ligne droite du mercato : se renforcer pour offrir à Paulo Fonseca l’effectif le plus compétitif possible afin de briller en C1.
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Derniers commentaires

L'OL veut vendre Sulc ou Kluivert pour recruter un neuf

C'est pourtant ce qui est écrit juste en dessous : "l’entraîneur portugais souhaite faire venir un numéro neuf dans les derniers jours du mercato" "l’OL veut absolument un attaquant de surface au profil similaire à celui de Roman Yaremchuk, prêté dans la capitale des Gaules de janvier à mai dernier"

Son départ est acté, l'OL contacté en urgence

Certainement le mieux pour lui, qu'il nous revienne en pleine forme.

L'OL veut vendre Sulc ou Kluivert pour recruter un neuf

Arg, Ouedraogo a été pris pour palier un départ, et en l'état je préférais conserver Tagliafico histoire d'avoir un gars sûr défensivement parlant.

L'OL veut vendre Sulc ou Kluivert pour recruter un neuf

Dallinga ou Ajorque, ça me va.

Le PSG veut s'offrir le nouveau prodige lyonnais

@LeFoutreTranslucide Je te réponds vu que je suis le seul, il me semble, à avoir utiliser le terme "quota", mais j'ai l'impression que tu fais un mix dans ton commentaire. Ou alors j'ai rien compris ^^ Ce qui me faisait tiquer dans les réponses de Majin, c'est le fait que Kamara ou Diawara, et plus largement l'ensemble des titis du cru, étaient talentueux - et bien non - ... justifiant par les 4M payés pour Kamara, son "potentiel". Donc 2(titis) joueurs tout au plus, qui ont pu aller du PSG à l'OL sur plusieurs années, pas de quoi en faire une généralité. Diawara est venu libre, par ailleurs, à la fin de son contrat aspirant. Si talentueux et si convoité par son club formateur pour le conservé... La réalité de leur stratégie montre bien qu'ils préfèrent acheter des internationaux en sub 2 et 3 que de faire jouer leurs jeunes. C'est un choix calculé. Ca se comprend pour monter le curseur, de l'exigence de la performance au plus haut niveau, par une forte concurrence, mais faut pas se raconter de salades.

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