L'OL veut vendre Sulc ou Kluivert pour recruter un neuf

L’OL espère compenser le départ de Roman Yaremchuk dans les ultimes jours du mercato. Pour s’offrir le numéro neuf tant attendu capable de faire souffler Loïs Openda, le club rhodanien doit toutefois réussir à vendre.

Le mercato est sur pause à l’Olympique Lyonnais depuis plusieurs jours et pour cause, la dernière semaine du mois d’août va grandement dépendre de l’issue du barrage face à Fenerbahçe. En cas de qualification en Ligue des Champions, les besoins de se séparer de plusieurs joueurs pour faire entrer de l’argent dans les caisses sera moins important selon L’Equipe. Le quotidien national estime à 25 millions d’euros les besoins en ventes en cas de qualification en C1 contre 50 millions d’euros si les Gones venaient finalement à disputer l’Europa League.

L'OL veut un attaquant « profil Yaremchuk »

Quoi qu’il en soit, Paulo Fonseca aura une compétition européenne à jouer, raison pour laquelle il souhaite encore renforcer son effectif. A ce propos, le journaliste Hugo Guillemet annonce que l’entraîneur portugais souhaite faire venir un numéro neuf dans les derniers jours du mercato. Malgré la signature de Loïs Openda, l’OL veut absolument un attaquant de surface au profil similaire à celui de Roman Yaremchuk, prêté dans la capitale des Gaules de janvier à mai dernier.

La signature d’un attaquant ne sera toutefois possible que si dans le même temps, Lyon arrive à se séparer de quelques joueurs, à forte valeur marchande de préférence. Deux noms sont évoqués par nos confrères : ceux de Ruben Kluivert et de Pavel Sulc, qui sont valorisés à plus de 20 millions d’euros sur le marché des transferts et qui ont des touches en Premier League. Les noms de Tessmann, Maitland-Niles et Nuamah sont aussi évoqués mais leurs départs sont moins probables à ce stade.

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Dans le sens des départs, le nom de Duje Caleta-Car est également cité par L’Equipe car le Croate a un salaire XXL et il n’entre pas dans les plans de Paulo Fonseca. Personne n’en doutait, mais Matthieu Louis-Jean va donc vivre une fin d’été agitée, d’ici au 1er septembre au soir. Avec l’espoir pour l’OL de se qualifier en Ligue des Champions et de ne penser qu’à une chose dans la dernière ligne droite du mercato : se renforcer pour offrir à Paulo Fonseca l’effectif le plus compétitif possible afin de briller en C1.