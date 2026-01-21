Rennes : Chelsea envoie l'offre ultime pour Jacquet

Courtisé par Chelsea, Jérémy Jacquet est l’un des dossiers chauds de ce mercato hivernal. Le joueur du Stade Rennais est d’accord pour rejoindre les Blues, mais le club breton souhaite encore le conserver.

Il pourrait devenir le transfert le plus cher de l’histoire du Stade Rennais . C’est en tout cas l’ambition du club breton concernant Jérémy Jacquet. Une nouvelle fois, le centre de formation de l’actuel sixième de Ligue 1 regorge de talents. Révélation depuis le début de la saison, le jeune défenseur central de 20 ans est très courtisé sur la scène internationale. Chelsea souhaite profiter de la fenêtre du mercato hivernal pour le faire venir comme le révèle RMC.

Un transfert cet hiver et un prêt immédiat à Rennes

Mais de son côté le Stade Rennais ne veut pas perdre un élément important en hiver et aimerait conserver l’international espoirs français jusqu’à l’été prochain. Dans un second temps, le club breton souhaite que son défenseur central devienne une vente record dans l’histoire du club. RMC dévoile que les Blues ont formulé une première offre aux alentours de 50 millions d’euros. Rennes en veut plus de 60.

Alors que le joueur est d’accord pour rejoindre l’Angleterre, Chelsea est prêt à marcher dans le même sens que le club français. RMC explique donc que Jacquet pourrait être vendu cet hiver et immédiatement prêté dans la foulée à Rennes pour la fin de la saison. Une nouvelle offre qui pourrait trouver écho dans l'esprit des dirigeants rennais.

De son côté Habib Beye s’est également exprimé sur ce potentiel départ. « J'estime qu'aujourd'hui (...) il est un joueur très important pour nos objectifs et si demain, on venait à le laisser partir, il faudrait revoir nos objectifs à la baisse, » a expliqué l'entraîneur rennais. Un prêt qui arrange donc tous les partis. Il reste désormais à fixer le prix de l’international espoirs français.