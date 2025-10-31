Rennes : Blas et Fofana secoués, Beye a réussi son coup

Non convoqués pour le déplacement à Toulouse (2-2) mercredi, les Rennais Ludovic Blas et Seko Fofana ont été sanctionnés pour un manque d’implication à l’entraînement. Apparemment, le message envoyé par le coach Habib Beye a bien été reçu.

Au bord du licenciement avant le coup d’envoi à Toulouse mercredi, Habib Beye a frappé fort dans la composition de son groupe. L’entraîneur du Stade Rennais a écarté les cadres Ludovic Blas et Seko Fofana pour un manque d’investissement à l’entraînement. La mise à l’écart aurait pu durer dans la mesure où la direction a conforté son coach. Mais ce dernier se dit prêt à rouvrir la porte aux deux milieux.

« Il n’y a pas à les "réintégrer" puisqu’ils ont continué de s’entraîner avec le groupe, ils n’étaient juste pas là pour le match contre Toulouse et j’ai expliqué pourquoi, a commenté Habib Beye ce vendredi. Là ils étaient présents à l’entraînement, tout le monde s’est bien entraîné, il y a encore la séance de demain (samedi) où il faudra être compétitif et le plus investi possible, et on prendra des décisions à ce moment-là. »

« Je suis le garant de l’exigence qu’on doit avoir au Stade Rennais, et quand elle n’est pas sur le terrain, j’estime que je dois faire des choix, a-t-il assumé. Les 20 joueurs qui étaient là à Toulouse étaient les plus performants. Mais dès le lendemain c’était rouvert à la compétition, et jusqu’à demain on verra qui sera le plus compétitif pour jouer face à Strasbourg, un match qui sera très difficile. Il faudra être à 200% dans l’engagement et montrer de la personnalité comme à Toulouse. »

Beye ne leur a pas parlé

Pour Habib Beye, ces conditions sont si évidentes qu’il n’a pas jugé nécessaire de recadrer Ludovic Blas et Seko Fofana en privé. « J'estime que je n'entraîne pas pour motiver des joueurs à jouer au football et à s'entraîner. J'entraîne pour faire de cette équipe la meilleure version d'elle-même. Mon travail c'est de discuter avec les joueurs quand ils ont un véritable problème. J'attends un meilleur investissement, comme je le vois depuis hier et encore aujourd'hui », a conclu le coach des Rouge et Noir, satisfait de la réaction des deux joueurs avant d’affronter Strasbourg dimanche.