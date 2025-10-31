habib beye bientot sur le banc de l om iconsport 266745 0126 398364

Rennes : Blas et Fofana secoués, Beye a réussi son coup

Rennes31 oct. , 21:30
parEric Bethsy
0
Non convoqués pour le déplacement à Toulouse (2-2) mercredi, les Rennais Ludovic Blas et Seko Fofana ont été sanctionnés pour un manque d’implication à l’entraînement. Apparemment, le message envoyé par le coach Habib Beye a bien été reçu.
Au bord du licenciement avant le coup d’envoi à Toulouse mercredi, Habib Beye a frappé fort dans la composition de son groupe. L’entraîneur du Stade Rennais a écarté les cadres Ludovic Blas et Seko Fofana pour un manque d’investissement à l’entraînement. La mise à l’écart aurait pu durer dans la mesure où la direction a conforté son coach. Mais ce dernier se dit prêt à rouvrir la porte aux deux milieux.
« Il n’y a pas à les "réintégrer" puisqu’ils ont continué de s’entraîner avec le groupe, ils n’étaient juste pas là pour le match contre Toulouse et j’ai expliqué pourquoi, a commenté Habib Beye ce vendredi. Là ils étaient présents à l’entraînement, tout le monde s’est bien entraîné, il y a encore la séance de demain (samedi) où il faudra être compétitif et le plus investi possible, et on prendra des décisions à ce moment-là. »
« Je suis le garant de l’exigence qu’on doit avoir au Stade Rennais, et quand elle n’est pas sur le terrain, j’estime que je dois faire des choix, a-t-il assumé. Les 20 joueurs qui étaient là à Toulouse étaient les plus performants. Mais dès le lendemain c’était rouvert à la compétition, et jusqu’à demain on verra qui sera le plus compétitif pour jouer face à Strasbourg, un match qui sera très difficile. Il faudra être à 200% dans l’engagement et montrer de la personnalité comme à Toulouse. »

Beye ne leur a pas parlé

Pour Habib Beye, ces conditions sont si évidentes qu’il n’a pas jugé nécessaire de recadrer Ludovic Blas et Seko Fofana en privé. « J'estime que je n'entraîne pas pour motiver des joueurs à jouer au football et à s'entraîner. J'entraîne pour faire de cette équipe la meilleure version d'elle-même. Mon travail c'est de discuter avec les joueurs quand ils ont un véritable problème. J'attends un meilleur investissement, comme je le vois depuis hier et encore aujourd'hui », a conclu le coach des Rouge et Noir, satisfait de la réaction des deux joueurs avant d’affronter Strasbourg dimanche.
0
Articles Recommandés
le psg redoutable le bayern s estime au meme niveau kane 14 395204
PSG

Le Bayern prépare sa défaite contre le PSG

ICONSPORT_267481_0207
Premier League

La menace de Vinicius met Manchester City en danger

ICONSPORT_275433_0237
OM

Pierre Ménès impitoyable avec ce « pathétique » OM

ICONSPORT_269776_0585
Equipe de France

EdF : Un passe-droit pour Rabiot, le PSG va hurler

Fil Info

23:30
Le Bayern prépare sa défaite contre le PSG
23:00
La menace de Vinicius met Manchester City en danger
22:30
Pierre Ménès impitoyable avec ce « pathétique » OM
22:00
EdF : Un passe-droit pour Rabiot, le PSG va hurler
21:57
L2 : Programme TV et résultats de la 13e journée
21:00
Victor Osimhen au PSG, Luis Enrique a tout faux
20:30
Arbitrage anti-OL, cette nouvelle règle le scandalise
20:00
TV : Bertrand Latour et Laure Boulleau, c'est l'amour fou

Derniers commentaires

L'OL a payé 7,5ME pour le buteur idéal

Et il y a deux journées, c’etait une erreur de recrutement…. Les commentateurs sont fous!

L'OL a payé 7,5ME pour le buteur idéal

l'arbitre a touché combien à la mi-temps pour faire perdre l'ol ? , c'était trop visible pour pas mal de monde , sauf pour toi l'attardé parigot

Arbitrage anti-OL, cette nouvelle règle le scandalise

Parce que le but du ptit Portugais qui vous a sauvé le cul avant c'était pas juste un tir de loin heureux ?!

Arbitrage anti-OL, cette nouvelle règle le scandalise

Mais cessez ee faire des papiers sur des streamers par pitié, pas besoin de leurs avis de footix

TV : Bertrand Latour et Laure Boulleau, c'est l'amour fou

Laure bouleau gagnerai peut etre encore en legitimité si elle arrêtait de glousser à longueur de temps, ça gâche ses analyses qui sont correctes

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

Loading