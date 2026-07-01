Rennes accueille sa cinquième recrue

OM : Stéphane Richard met déjà Lorenzi sous pression

Je suis d'accord avec toi concernant l'aspect financier. Le garder nous ferait gagner quelques % Et je t'avoue que l'attitude de rapace de la Roma me déplait, même si c'est le "jeu". D'accord aussi sur sa volonté de rester. Si c'est le cas, pourquoi pas, mais sinon ça va être pénible et il va nous créer une mini crise à lui tout seul.