Rennes a ressuscité le Seko Fofana de Lens

Revenu en France en janvier dernier, Seko Fofana a déçu les supporters rennais. Néanmoins, le milieu de terrain a profité de l'été pour retrouver sa forme physique. Adversaire de Rennes dimanche soir, son ancien club Lens peut trembler.

Dans une équipe de Rennes à la forte identité lensoise, Seko Fofana est l'homme clé du projet porté par Arnaud Pouille. Milieu de terrain très complet, l'Ivoirien était irrésistible à Lens qu'il avait conduit jusqu'à la deuxième place de Ligue 1 en 2023. Tous les clubs français, PSG compris, rêvaient de l'enrôler. Cependant, il avait pris la route de l'Arabie Saoudite à l'époque. Rennes l'a rapatrié en Europe en janvier dernier mais les six premiers mois du milieu ivoirien ont été très décevants. Revenu hors de forme de son exil saoudien, Fofana ne justifiait pas son statut de meilleur salaire du club.

Fofana veut se rattraper à Rennes

Fort heureusement pour le Stade Rennais, l'ancien lensois montre un bien meilleur visage en ce début de saison. Il a été déterminant dans les succès contre Marseille et Lyon. Une réussite due à une forme physique retrouvée, ce qui n'a échappé à aucun observateur. Fofana a accompli une excellente préparation estivale. Les critiques subies la saison passée ont donné un surplus de motivation au joueur de 30 ans. Il a travaillé durement pour redorer son blason au plus vite.

« Touché logiquement dans son ego, L'Ivoirien a attaqué la pré-saison en juin dernier avec une détermination supplémentaire anticipant son retour au centre d'entrainement de plusieurs jours par rapport à ses coéquipiers. Son but : afficher ses ambitions et encaisser le mieux possible la préparation. Il n'avait peut-être pas mesuré le gap entre son année et demi en Arabie Saoudite et le travail à faire pour revenir au plus haut niveau. Une hygiène de vie au top, un état d'esprit et un investissement exemplaire, toute son énergie a alors été tourné vers le travail », indique RMC Sport. De quoi aider Rennes à jouer de nouveau la course à l'Europe cette saison. Adversaire des Bretons ce dimanche soir, Lens pourrait payer cher les progrès de son ancien chouchou.