Nice s'offre un défenseur algérien au buzzer

Juste avant la fin du mercato estival, l'OGC a annoncé la signature d'Abdelhak Ben Idder, jeune défenseur algérien de 19 ans qui évoluait au Paradou AC, dans son pays.

« Je suis très heureux de rejoindre l’OGC Nice, un club que nous suivons beaucoup en Algérie et qui a déjà accueilli des joueurs du Paradou. J’espère pouvoir continuer à progresser pour montrer mes qualités au plus haut niveau », a confié Abdelhak Ben Idder après avoir signé son contrat. « Nous avons eu la possibilité de le signer, alors nous avons foncé. Nous allons lui permettre de prendre ses marques et d’évoluer avec sérénité, en l’accompagnant au mieux pour qu’il puisse s’épanouir pleinement chez nous. On lui souhaite la bienvenue à Nice », a commenté, de son côté, le président de l'OGC Nice.