Nice s'offre un défenseur algérien au buzzer

Mais non !... là je sens une petite érection du rédacteur. Mdr
Rien d étonnant
Paixao ? J'en n'ai rien à branler ! Mdr L'OM est ruiné. Fofana... ce n'est toujours pas fait.
Le rédacteur qui se RÉGALE
100M c est vrai que c était cher surtout que c était pas non plus la grande priorité au poste, y a aussi eu l’inflation du taro post coupe du monde mais ça aurait pu se faire quand on voit la vente de barcola, dommage
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|2
|1
|1
|0
|5
|4
|1
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|3
|2
|1
|0
|1
|6
|4
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|5
|-3
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|4
|5
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|-2
|1
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|0
|2
|0
|0
|2
|3
|8
|-5
Loading
Abdelhak Ben Idder arrive au Gym ⤵︎ Le défenseur central de 19 ans arrive en provenance du Paradou. L’international espoirs algérien reste sur une saison solide, avec 25 matchs disputés, dont 22 en première division. ⭢ ogcn.fr/BenIdder