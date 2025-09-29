Le Stade Rennais prolonge Mahamadou Nagida

Oui enfin ils ont été miraculé et la saison sera longue. Comme à l'époque où y a ait OM champion d Automne on connait la suite. Les Olympiques ont beaucoup de chance
Ben voyons 🤣
Soit un homme et un vrai en tenant tes engagements Ta peur et ta grande gueuke derrière ton écran ne fait en rien de moi un SS
Il faut voir le contenu et se dire que ça ne peut tenir ainsi jusqu'à la fin de la saison. Par contre, obtenir l'Europa oui car cette saison il y a peu d'équipe pouvant jouer le haut du tableau.
Des menaces ?!?!? C est le point fort des gens comme toi ...on sait pas parler mais juste taper . Tu. devrais avoir honte de dire sur un site de foot ' sous homme ' c est du pur racisme....
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|12
|4
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|8
|3
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|12
|5
|12
|6
|4
|0
|2
|4
|14
|10
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|6
|3
|1
|2
|4
|13
|9
|10
|6
|3
|1
|2
|3
|8
|5
|9
|6
|2
|3
|1
|-1
|7
|8
|7
|6
|2
|1
|3
|0
|11
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-2
|9
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|10
|13
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|7
|10
|7
|6
|2
|1
|3
|-5
|9
|14
|6
|6
|2
|0
|4
|-4
|4
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|6
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|5
|7
|5
|6
|1
|2
|3
|-3
|3
|6
|2
|6
|0
|2
|4
|-8
|5
|13
𝗠𝗮𝗵𝗮𝗺𝗮𝗱𝗼𝘂 𝗡𝗮𝗴𝗶𝗱𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗹𝗼𝗻𝗴𝗲 🔴⚫️ ✍️ Arrivé en 2023 en provenance du Cameroun, Mahamadou Nagida a réalisé une progression linéaire en Rouge et Noir. Devenu international avec les Lions Indomptables cet été, le défenseur étire son bail jusqu'en 2029.