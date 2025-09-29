G2BxeAiXoAAikuJ

Le Stade Rennais prolonge Mahamadou Nagida

Rennes29 sept. , 18:40
parClaude Dautel
0
Dans un communiqué, le Stade Rennais a officialisé ce lundi la prolongation de contrat de Mahamadou Nagida, le jeune défenseur international camerounais. Le joueur de 20 ans est désormais lié avec le club breton jusqu'en 2029.
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

