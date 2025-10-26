ICONSPORT_275034_0055

L1 : Rennes mené 2-0 par Nice, le stade se vide

Rennes26 oct. , 18:11
parHadrien Rivayrand
2
Le Stade Rennais vit un cauchemar... Les hommes d'Habib Beye sont en effet menés 2 buts à 0 à domicile par Nice à la mi-temps. Une prestation bretonne conspuée par le public rennais, à bout. Après le but du break de Jonathan Clauss peu avant la pause, certains supporters ont même décidé de quitter les tribunes du Roazhon Park. L'étau se resserre autour d'un Habib Beye plus en danger que jamais. 
2
