Jackpot en vue, Porto et l'Inter débarquent à Rennes

Olise si il part du Bayern, ca sera en été et en aucun cas en hiver.... à part dans la tete de sergio....
Et quand le psg perdait, on disait que la faiblesse de la ligue 1 les empêchait de se préparer à l'intensité se ldc. faut choisir...
Ferme ta gueule qu'est ce que tu viens comparer le Greenwood de Getafe au ballon d'or en puissance présenté par de zerbi, sur un nombre de buts en plus. En plus le mec tirait les penos et disparaissait dans les grands matchs. 4 buts contre le havre, des buts en début de saison, et ça termine en Turquie. Du bon surcoté, il n'y a qu'à marseille où on l'a considéré comme un top player. Mais ça c'est l'adn marseillais. Toujours dans la grande bouche. Des joueurs qui ont sombré puis qui ont rebondi y'en a plein sur les 5 dernières années Juste que le contexte et le climat de tchoin ne leur convenait pas. Y'a 1 an, tu parlais de finir a moins de 10 pts du PSG. Aujourd'hui tu proposes weah un cran plus haut pour améliorer le jeu de l'om 🤡😂🫵 Arrete de pisser face au vent.
Michael Olise préfère le Real Madrid. ^^
Tu vois une diffférence ? Mdr
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|6
|1
|3
|2
|10
|12
|-2
|6
|6
|1
|3
|2
|9
|11
|-2
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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𝗠𝗮𝗵𝗮𝗺𝗮𝗱𝗼𝘂 𝗡𝗮𝗴𝗶𝗱𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗹𝗼𝗻𝗴𝗲 🔴⚫️ ✍️ Arrivé en 2023 en provenance du Cameroun, Mahamadou Nagida a réalisé une progression linéaire en Rouge et Noir. Devenu international avec les Lions Indomptables cet été, le défenseur étire son bail jusqu'en 2029.