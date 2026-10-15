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Jackpot en vue, Porto et l'Inter débarquent à Rennes

Rennes
parCorentin Facy
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Considéré comme l’un des grands espoirs du football européen au poste de latéral gauche, Mahamadou Nagida est très courtisé. Le défenseur du Stade Rennais fait l’objet de convoitises au Portugal et en Italie.
A seulement 21 ans, Mahamadou Nagida est en train de s’imposer comme un titulaire de plus en plus indiscutable dans l’esprit de Franck Haise au Stade Rennais. Malgré la concurrence de Quentin Merlin, l’international camerounais grappille de plus en plus de temps de jeu au sein du club breton. Ses performances depuis quelques mois ont d’ailleurs tapé dans l’oeil de plusieurs écuries européennes selon les informations du journaliste Ekrem Konur.
Sur son compte X, notre confrère révèle que le FC Porto et l’Inter Milan sont séduits par le début de saison « impressionnant » de Mahamadou Nagida. A ce stade, les deux clubs n’ont pas dégainé d’offre, ni même pris contact avec le joueur ou avec le Stade Rennais. En revanche, Porto et l’Inter suivent avec beaucoup d’attention les performances du joueur camerounais. « L'ascension de Nagida l'a positionné comme l'un des talents défensifs émergents sur le marché européen » écrit le journaliste, pour qui il ne serait pas étonnant du tout de voir Nagida faire l’objet d’une très grosse offre dans les mois à venir.

Le profil de Nagida très apprécié en Europe

Sous contrat jusqu’en 2029, le natif de Douala est pour l’instant valorisé à hauteur de 10 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Mais nul doute que si Franck Haise continue à en faire un titulaire, avec une régularité en Ligue 1 et des apparitions en Europa League, alors la valeur marchande de Mahamadou Nagida va continuer de grimper. Spécialiste des grosses ventes, la dernière en date étant celle de Jérémy Jacquet à Liverpool pour 75 millions d’euros, le Stade Rennais pourrait encore toucher le gros lot grâce à un élément issu de son brillant centre de formation.
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