Ilan Kebbal à Rennes, le coup de folie du mercato d'hiver

Rennes souhaite être actif lors du prochain mercato hivernal. Le club breton aimerait faire partir Fofana et Blas et cible Kebbal.

En crise au début de la saison, le Stade Rennais s’est redressé de manière spectaculaire. L’équipe d’Habib Beye vient d’enchaîner un match nul et quatre victoires, une impressionnante série qui lui a permis de revenir à la 5e place du classement. Malgré ce retour en forme, Rennes a toujours l’intention de modifier certaines choses au sein de son effectif lors du mercato hivernal. Ludovic Blas et Seko Fofana ne sont par exemple plus en odeur de sainteté.

« Rumeur assez persistante depuis quelques semaines: Fofana et Blas seraient sur le départ. Ca parlerait d’une offre d’un club autour de 15 ME pour ce dernier. Et Ilan Kebbal serait apprécié (il l’était déjà cet été) » a posté sur X le spécialiste du Stade Rennais, précisant que le club qui s’intéresse à Ludovic Blas serait « sudiste et joue la Ligue des Champions ». Une tendance confirmée par l’insider @jonathan35001, spécialisé sur X sur l’actualité du Stade Rennais. Selon lui, ces deux départs pourraient être compensés par une arrivée inattendue au Roazhon Park, celle d’Ilan Kebbal, le maître à jouer du Paris FC a posté sur X le spécialiste du Stade Rennais, précisant que le club qui s’intéresse à Ludovic Blas serait

Rennes veut vendre Blas et acheter Kebbal

Des informations qui confirment que l’Olympique de Marseille est intéressé par la perspective de faire venir l’ancien joueur du FC Nantes, comme cela a été indiqué à plusieurs reprises ces dernières semaines. Reste maintenant à voir si Rennes parviendra à boucler les départs de Fofana et de Blas afin de libérer de la place au sein de son effectif pour un joueur tel que Kebbal. Une chose est en tout cas certaine, le milieu de terrain algérien du Paris FC ne ferait pas tâche dans l’effectif d’Habib Beye, grand fan du gaucher de 28 ans. La question est aussi de savoir si le club francilien acceptera de se séparer de Kebbal en cas de proposition à hauteur de 15 millions d’euros alors que le natif de Marseille est encore sous contrat avec le club parisien jusqu’en 2028.