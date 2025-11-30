Rennes : Brice Samba attend le PSG de pied ferme

Le Stade Rennais a enchaîné ce vendredi soir face à Metz 1-0. Un quatrième succès de rang pour les hommes d’Habib Beye. La semaine prochaine, les Bretons seront opposés au PSG. Une manière de se tester pour Brice Samba et ses coéquipiers.

Une véritable renaissance, depuis plusieurs semaines, le Stade Rennais enchaîne victoire sur victoire en Ligue 1 . Un quatrième succès de rang vendredi en ouverture de la 14e journée de Ligue 1 face à Metz. Un résultat positif qui permet à la formation d’Habib Beye de se replacer provisoirement à la quatrième place du championnat. Les Bretons ne comptent plus que six longueurs de retard sur le Paris Saint-Germain , prochain adversaire du Stade Rennais.

Après, le coach Deschamps le dit assez souvent, il n’y a rien de figé, de sûr, on verra dans les mois à venir. - Brice Samba sur l'équipe de France

Samba veut regarder le PSG dans les yeux

Et pour l’occasion cette affiche sera un bon test pour le vainqueur de la coupe de France 2019. Battu par Monaco samedi, le PSG semble moins fort que la saison dernière. Rennes aura donc une chance d'enchaîner une cinquième victoire consécutive et montrer que l’équipe est bien de retour dans le haut de tableau. Après le match du côté de la Moselle, Brice Samba s’est exprimé sur la semaine prochaine. Le portier de l’équipe de France sait que la tâche sera ardue, mais pas impossible. « C’est très bien. Il y a un mois, notre situation était délicate, donc ça fait du bien mentalement à tout le groupe. Ce quatrième succès de suite nous donne énormément de confiance. Nous devons continuer. Il faut profiter de ce moment, mais nous savons que nous avons un gros match face au Paris Saint-Germain la semaine prochaine, donc nous devons bien récupérer et nous préparer pour ce choc, » explique-t-il. Les Bretons auront à cœur de confirmer la très belle dynamique samedi prochain.