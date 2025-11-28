ICONSPORT_277852_0098

L1 : Samba propulse Rennes dans le top 4

Ligue 128 nov. , 22:38
parCorentin Facy
0
14e journée de Ligue 1
Stade Saint-Symphorien
Metz - Rennes : 0-1
But : Rongier (22e) pour Rennes
Asphyxié en fin de match, Rennes a pu compter sur un Brice Samba infranchissable pour s'imposer à Metz (0-1) et intégrer provisoirement le top 4 de la Ligue 1.
En très grande forme en Ligue 1 avec un nul et trois victoires de rang, le Stade Rennais voulait enchaîner à Metz. Mais en Lorraine, l’équipe d’Habib Beye trouvait sur sa route une équipe elle aussi en confiance, qui a gagné trois de ses quatre derniers matchs. L’entame de match était favorable aux Bretons. Au quart d’heure de jeu, Embolo était proche d’ouvrir le score, mais le Suisse voyait sa tête passer à côté. C’est finalement le capitaine Rongier qui permettait à Rennes de concrétiser la domination bretonne à la 22e minute.
La fin de la première mi-temps était moins bonne de la part de Rennes, qui concédait deux grosses occasions par Yegbe puis par Sané, mais les Messins ne cadraient pas. La seconde période était moins riche en occasion avec une équipe rennaise davantage dans le contrôle. Mais les dix dernières minutes étaient folles et il fallait un Brice Samba de feu pour permettre à Rennes de conserver son avantage. Mbaye puis Abuashvili buttaient dans le temps additionnel sur le gardien de l’équipe de France. L’avantage de Rennes était définitif, un succès ultra-précieux pour l’équipe d’Habib Beye, provisoirement 4e de Ligue 1 derrière Lens, Marseille et le PSG en attendant les autres matchs du week-end.

Ligue 1

28 novembre 2025 à 20:45
Metz
0
1
Match terminé
Rennes
Rongier22'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
88
ENTRE
G. Abuashvili
MetzMetz
SORT
B. Traore
MetzMetz
Remplacement
76
ENTRE
M. Bokele Mputu
MetzMetz
SORT
I. Sane
MetzMetz
Remplacement
76
ENTRE
M. Mbaye
MetzMetz
SORT
F. Ballo Touré
MetzMetz
Remplacement
76
ENTRE
M. Meïté
RennesRennes
SORT
E. Lepaul
RennesRennes
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
Rennes
241466224186
5
LOSC Lille
2313724271710
6
Strasbourg
221371524177
7
O. Lyonnais
211363418153
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11143291431-17
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

