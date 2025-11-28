L1 : Samba propulse Rennes dans le top 4

14e journée de Ligue 1

Stade Saint-Symphorien

But : Rongier (22e) pour Rennes

Asphyxié en fin de match, Rennes a pu compter sur un Brice Samba infranchissable pour s'imposer à Metz (0-1) et intégrer provisoirement le top 4 de la Ligue 1.

En très grande forme en Ligue 1 avec un nul et trois victoires de rang, le Stade Rennais voulait enchaîner à Metz. Mais en Lorraine, l’équipe d’Habib Beye trouvait sur sa route une équipe elle aussi en confiance, qui a gagné trois de ses quatre derniers matchs. L’entame de match était favorable aux Bretons. Au quart d’heure de jeu, Embolo était proche d’ouvrir le score, mais le Suisse voyait sa tête passer à côté. C’est finalement le capitaine Rongier qui permettait à Rennes de concrétiser la domination bretonne à la 22e minute.

La fin de la première mi-temps était moins bonne de la part de Rennes, qui concédait deux grosses occasions par Yegbe puis par Sané, mais les Messins ne cadraient pas. La seconde période était moins riche en occasion avec une équipe rennaise davantage dans le contrôle. Mais les dix dernières minutes étaient folles et il fallait un Brice Samba de feu pour permettre à Rennes de conserver son avantage. Mbaye puis Abuashvili buttaient dans le temps additionnel sur le gardien de l’équipe de France. L’avantage de Rennes était définitif, un succès ultra-précieux pour l’équipe d’Habib Beye, provisoirement 4e de Ligue 1 derrière Lens, Marseille et le PSG en attendant les autres matchs du week-end.