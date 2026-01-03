Sergio Ramos de retour à Paris ? Il en rigole

Sergio Ramos n'a pas fini sa carrière et veut débuter une nouvelle aventure en Europe. Son profil est apprécié en Ligue 1, notamment au Paris FC. L'ambitieux promu en a fait sa priorité cet hiver mais l'intérêt est loin d'être réciproque.

Foot Mercato. Sergio Ramos est sur le marché, voulant quitter Monterrey et le Mexique. Même s'il approche des 40 ans, le défenseur central espagnol possède une expérience et un CV impressionnants. Avec un petit effort financier de sa part, il serait une excellente recrue pour la Ligue 1. Cela tombe bien son nom y circule énormément ces derniers jours. Nice était annoncé comme un prétendant sérieux pour son transfert avant de démentir par la voix de son président. Par contre, l'intérêt du Paris FC est réel selon les informations de

Le Paris FC trop faible pour Ramos

Le promu parisien a approché l'ancien joueur du PSG pour un transfert cet hiver. Une piste logique pour un club extrêmement fragile défensivement. Avec 29 buts encaissés, le PFC possède la 15e défense de Ligue 1. Le roc espagnol apporterait une plus-value certaine sur le terrain et en dehors. Quoi de mieux qu'un quadruple vainqueur de la Ligue des champions pour épauler les jeunes pousses ? En plus, Ramos possède une certaine aura et il peut donc offrir une notoriété mondiale au club parisien.

Reste à conclure le transfert et cela coince sévèrement pour le moment. Le problème pour Ramos n'est pas financier mais sportif. Le défenseur central espagnol n'est pas très emballé à l'idée de jouer le maintien en Ligue 1 avec l'actuel 14e du classement. Pour le faire changer d'avis, le propriétaire du PFC Antoine Arnault va devoir aligner les billets et lui offrir un salaire irrefusable. C'est d'autant plus indispensable que le FC Séville, l'ancien club de Ramos, est un prétendant déclaré. Le jeu en vaut la chandelle pour le Paris FC avec un transfert aussi séduisant que celui de David Beckham au PSG en 2013.