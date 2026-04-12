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PFC : Kombouaré n’a pas aimé l'attitude de Maxime Lopez

Paris FC12 avr. , 14:30
parEric Bethsy
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Ecarté après la nomination de l’entraîneur Antoine Kombouaré, Maxime Lopez s’est remis en question. Le milieu du Paris FC admet qu’il s’était vu trop beau.
Cette deuxième titularisation consécutive n’est pas anodine pour Maxime Lopez. Aligné d’entrée lors du succès face à Monaco (4-1) vendredi, le milieu du Paris FC a bien regagné sa place de titulaire. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille avait quitté le onze ainsi que le groupe suite à la nomination d’Antoine Kombouaré. Le nouvel entraîneur du promu attendait davantage de la part du cadre trop confortablement installé à son goût.
« Ce qu'ont amené Antoine Kombouaré et son staff ? La discipline et la rigueur, a répondu Maxime Lopez en zone mixte. Le coach est arrivé et il a frappé fort, on ne va pas se mentir, j'en ai fait les frais. C'est la vérité. Ça a un peu choqué tout le groupe, ça a montré à tout le monde qu'il n'y a de cadeaux pour personne, que les meilleurs joueront. C'est peut-être pour ça que les semaines d'entraînement sont un peu différentes parce qu'il y a plus de niveau. Personne ne peut se reposer la semaine, c'est un tout. On ne va pas cracher sur ce que Stéphane (Gilli) avait fait auparavant, mais c'est vrai qu'il y a une nouvelle dynamique incroyable depuis l'arrivée du coach. »
Quand on pense qu'on est au top...
- Maxime Lopez
« Ma mise à l'écart ? Je ne vais pas vous mentir, on en a parlé avec le coach. Bien sûr que ce n'est pas évident, a reconnu le Parisien. C'est comme ça, une carrière de footballeur, ça prouve aussi aux jeunes que quand on pense qu'on est au top, il y a un nouveau coach et du jour au lendemain on peut se retrouver en difficulté. C'est vrai qu'être hors du groupe, c'était compliqué pour moi. Après, le travail, la persévérance… Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. » Quelques années auparavant, Maxime Lopez avait déjà connu une période compliquée après l'apparition de rumeurs l'envoyant au FC Barcelone.
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