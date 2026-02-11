ICONSPORT_312735_0342

Paris : Kebbal à l'OM, c'est non

Paris FC11 févr. , 11:00
parNathan Hanini
Pour sa remontée en Ligue 1, le Paris FC peut compter sur Ilan Kebbal (27 ans) cette saison dans la course au maintien. Mais l’international algérien n’oublie pas l’un de ses rêves, celui de jouer à l’Olympique de Marseille. L’ancien rémois a de nouveau été interrogé sur le sujet ce mardi soir.
Auteur de huit buts et quatre passes décisives cette saison en 20 apparitions en Ligue 1, Ilan Kebbal réalise un retour solide dans l’élite avec le Paris FC. Leader offensif de la formation de Stéphane Gilli, l’international algérien (quatre sélections) doit aider le promu à valider son maintien en Ligue 1. Invité sur les antennes de RMC, ce mardi, le joueur formé aux Girondins de Bordeaux s’est exprimé sur un possible départ à l’Olympique de Marseille, sa ville de naissance. Dans un premier temps, Kebbal explique qu’il n’a eu aucun contact avec l’OM cet hiver sur un potentiel départ.

Kebbal s’exprime sur l’OM

Puis, l’ailier de 27 ans s’est exprimé sur ses ambitions futures. « Je suis bien au Paris FC. Après voilà, comme je l’ai dit, on verra cet été parce que chaque joueur a des ambitions. Même le club, on ne sait pas ce qui va se passer cet été, si le club va miser sur d’autres joueurs ou pas. Bien sûr que moi, en tant que joueur, je n’ai plus 20 ans et si je peux avoir la chance de côtoyer des grands clubs… Si on peut avoir cette chance-là, on n’est personne pour refuser, » explique-t-il dans un premier temps avant de s’exprimer sur le cas de l’Olympique de Marseille.
« L’OM ? Non, il y a Greenwood. C’est le meilleur joueur de Ligue 1… Je pense que quand on est joueur, il faut être juste avec soi-même. Je ne dis pas que je n’ai pas le niveau, mais quand il y a des joueurs… Moi, j'ai joué contre eux. Est-ce que je peux être dans le groupe élargi ? Je pense que oui, mais dans le onze… » conclut-il. Le joueur souhaite dans un premier temps, bien finir sa saison du côté de la capitale française et valider le maintien en Ligue 1.

Marco Verratti nommé recruteur pour le Paris FCMarco Verratti nommé recruteur pour le Paris FC
0
Loading