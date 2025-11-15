N'Golo Kanté au Paris FC, sa réponse est très intrigante

Encore sous contrat avec Al-Ittihad, N'Golo Kanté est évoqué comme proche du Paris FC. Invité de Téléfoot, le milieu de terrain de l'équipe de France n'a pas dit non à cette rumeur.

A 34 ans, N'Golo Kanté est toujours dans une forme internationale, on l'a encore vu mercredi soir avec les Bleus contre l'Ukraine. Au moment où sa présence au prochain Mondial semble se dessiner, Didier Deschamps l'appréciant plus que tout, le joueur révélé à Caen pourrait revenir en Ligue 1. En effet, dès l'été dernier, le nom de Kanté a circulé au Paris Football Club , décidé à convaincre le milieu de terrain de tenter le challenge offert par l'autre club de la capitale.

Cela ne s'est pas concrétisé, mais on évoque désormais un possible transfert au prochain mercato d'hiver. Actuellement 18e de la Saudi Pro League, Al-Ittihad pourrait donner un bon de sortie à N'Golo Kanté. Répondant à Téléfoot, le métronome tricolore n'a pas voulu en dire plus, mais il ne repousse pas un come-back en L1 et plus précisément au Paris FC.

Kanté au Paris FC, il ne dit pas non

Pour le champion du Monde 2018, une réflexion est en cours à ce stade de sa carrière, sachant qu'il sera libre en juin prochain. « On a entendu votre nom cité récemment pour un retour en France. Cela vous a traversé l’esprit ? Ouais. On (sic) reste focus sur la saison à Al-Ittihad, On verra ce qui se présentera après. Mais ce que l’on veut, c’est de profiter au maximum des années de foot qui sont devant moi (...) Pourquoi pas me revoir un jour en France ? On ne sait jamais ! Et au Paris FC ? On ne sait jamais », a répondu N'Golo Kanté chez nos confrères de TF1. De quoi forcément relancer les rumeurs sur cette possible signature d'un des joueurs préférés des Français avec le club de la famille Arnault. Une formation a de grosses ambitions dans les années qui viennent et qui pourrait convenir au joueur de 34 ans.