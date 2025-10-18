le paris fc officialise la signature de maxime lopez frere lopez 380475

L’OM piqué, les Marseillais préfèrent Paris

Paris FC18 oct. , 21:40
parEric Bethsy
0
Formé à l’Olympique de Marseille, Maxime Lopez représente fièrement les couleurs du Paris FC. Comme son frère Julien Lopez et son autre coéquipier Ilan Kebbal, son attachement à la cité phocéenne ne l’empêche pas de s’épanouir dans la capitale.
La situation aurait été différente s’il s’agissait du Paris Saint-Germain. Il n’empêche que Maxime Lopez ne s’était sans doute pas imaginé sous des couleurs parisiennes il y a quelques années. Le milieu de terrain porte le maillot du Paris FC depuis plus d’un an et ne regrette absolument pas son choix de l’été 2024. Bien au contraire. Le joueur formé à l’Olympique de Marseille se dit totalement épanoui chez le promu et dans son quotidien dans la capitale.
« J'ai eu la chance d'arriver dans le club où évolue mon frère (Julien Lopez), qui, s'il joue moins cette saison, reste un cadre du vestiaire, a rappelé Maxime Lopez dans un entretien accordé à l’AFP. Je me sens bien à Paris. Ça peut choquer en tant que Marseillais, mais je kiffe la vie à Paris, j'y ai rencontré ma fiancée. Je suis très heureux à Paris, très heureux avec cette équipe, ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi content d'arriver le matin à l'entraînement. »
Paris

Paris

Ligue 1 #9
V
N
D
V
V
Ligue 1
Ligue 1
Matchs7
V
Victoire3
M
Match nul1
D
Défaite3
Buts Marqués12
Buts Encaissés13

Matchs Récents

Tout afficher
03 octobre 2025 à 20:45
Ligue 1
ParisParis
2
0
Match terminé
LorientLorient
28 septembre 2025 à 15:00
Ligue 1
NiceNice
1
1
Match terminé
ParisParis

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
I. Kebbal
10.

I. Kebbal

FRAFRA Âge 27 Milieu
Matchs7
Buts4
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
M. Simon
27.

M. Simon

NGANGA Âge 30 Attaquant
Matchs7
Buts2
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
« Sur le terrain, c'est peut-être une de mes meilleures périodes depuis que je joue au foot, je me sens vraiment en jambes, vraiment performant, a souligné le Parisien, qui n’est pas le seul joueur du Paris FC né à Marseille puisque son frère et Ilan Kebbal sont aussi Marseillais de naissance. C'est un destin incroyable. Avec mon frère et Ilan, ça fait trois mecs de Marseille, trois joueurs du Burel FC même, au PFC, qui sont montés de Ligue 2 à Ligue 1 et qui tentent d'écrire l'histoire de ce club. » Et les supporters parisiens n'y voient aucun inconvénient.
0
Articles Recommandés
Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 8e journée

ICONSPORT_274051_0204
Ligue 1

L1 : Greenwood porte l'OM au sommet

G3kYwxAWkAADZiI
OM

OM-Le Havre : Il n'y avait pas penalty, la VAR a oublié une caméra

ICONSPORT_267306_0027
PSG

PSG : Le Barça a rendu Luis Enrique complètement fou

Fil Info

23:05
L1 : Programme TV et résultats de la 8e journée
23:04
L1 : Greenwood porte l'OM au sommet
22:58
OM-Le Havre : Il n'y avait pas penalty, la VAR a oublié une caméra
22:30
PSG : Le Barça a rendu Luis Enrique complètement fou
21:59
L2 : Le Mans frappe un gros coup à Saint-Etienne
21:51
L1 : Nouvelle double peine à Marseille, Le Havre scandalisé
21:35
« Daech daech on t’enc... » : L’arbitre de Nice-OL s’excuse
21:26
N2 : Bordeaux balaie le leader et remonte vers la tête

Derniers commentaires

OM-Le Havre : Il n'y avait pas penalty, la VAR a oublié une caméra

J’avoue que l’accumulation de fautes d’arbitrages en 8 journées sans qu’aucun arbitre ne s'exprime sur ses propres erreurs, créé un sentiment de frustration. Il est urgent que le corps arbitral prenne le micro soit pour justifier clairement les décisions soit pour reconnaître qu’il y a eu une erreur d'appréciation....

OM - Le Havre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Bah il aurait crié au complot favorisant l'OM. Avec ce genre de type, il y a faute et complot en fonction du maillot du joueur.

OM-Le Havre : Il n'y avait pas penalty, la VAR a oublié une caméra

C'était le premier match avec autant d'absents titulaires... Il y a eu des réglages par la suite.

OM-Le Havre : Il n'y avait pas penalty, la VAR a oublié une caméra

Le gars vit dans un monde en 2 dimensions.

OM - Le Havre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

C est ca tout dépendra de notre saison et nos prestations en LDC

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
O. Lyonnais
1585031183
5
Monaco
14842217134
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Nice
1183231214-2
9
Paris
1073131213-1
10
Toulouse
1073131112-1
11
Rennes
107241910-1
12
Brest
8722311110
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Nantes
6713357-2
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
27025516-11

Loading