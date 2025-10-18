L’OM piqué, les Marseillais préfèrent Paris

Formé à l’Olympique de Marseille, Maxime Lopez représente fièrement les couleurs du Paris FC. Comme son frère Julien Lopez et son autre coéquipier Ilan Kebbal, son attachement à la cité phocéenne ne l’empêche pas de s’épanouir dans la capitale.

La situation aurait été différente s’il s’agissait du Paris Saint-Germain. Il n’empêche que Maxime Lopez ne s’était sans doute pas imaginé sous des couleurs parisiennes il y a quelques années. Le milieu de terrain porte le maillot du Paris FC depuis plus d’un an et ne regrette absolument pas son choix de l’été 2024. Bien au contraire. Le joueur formé à l’Olympique de Marseille se dit totalement épanoui chez le promu et dans son quotidien dans la capitale.

« J'ai eu la chance d'arriver dans le club où évolue mon frère (Julien Lopez), qui, s'il joue moins cette saison, reste un cadre du vestiaire, a rappelé Maxime Lopez dans un entretien accordé à l’AFP. Je me sens bien à Paris. Ça peut choquer en tant que Marseillais, mais je kiffe la vie à Paris, j'y ai rencontré ma fiancée. Je suis très heureux à Paris, très heureux avec cette équipe, ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi content d'arriver le matin à l'entraînement. »

Paris Ligue 1 # 9 V N D V V Ligue 1 Matchs 7 V Victoire 3 M Match nul 1 D Défaite 3 Buts Marqués 12 Buts Encaissés 13 Matchs Récents Tout afficher 03 octobre 2025 à 20:45 Ligue 1 Paris 2 — 0 Match terminé Lorient 28 septembre 2025 à 15:00 Ligue 1 Nice 1 — 1 Match terminé Paris Meilleurs Joueurs Tout afficher 10 . I. Kebbal FRA • Âge 27 • Milieu Matchs 7 Buts 4 Passes décisives 2 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 27 . M. Simon NGA • Âge 30 • Attaquant Matchs 7 Buts 2 Passes décisives 2 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

« Sur le terrain, c'est peut-être une de mes meilleures périodes depuis que je joue au foot, je me sens vraiment en jambes, vraiment performant, a souligné le Parisien, qui n’est pas le seul joueur du Paris FC né à Marseille puisque son frère et Ilan Kebbal sont aussi Marseillais de naissance. C'est un destin incroyable. Avec mon frère et Ilan, ça fait trois mecs de Marseille, trois joueurs du Burel FC même, au PFC, qui sont montés de Ligue 2 à Ligue 1 et qui tentent d'écrire l'histoire de ce club. » Et les supporters parisiens n'y voient aucun inconvénient.