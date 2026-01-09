ICONSPORT_280843_0109

Le Paris FC va en Italie pour un finaliste de Ligue des Champions

Paris FC09 janv. , 13:40
parGuillaume Conte
0
Le Paris FC fonce en Italie pour se renforcer dans l'opération maintien. Un milieu de terrain à plus de 10 ME est ciblé.
Englué dans une position délicate au classement, le Paris FC ne vise rien d’autre que le maintien en Ligue 1. Avec l’équipe actuelle, le club francilien ne fait pas forcément peur, et il cherche donc à se renforcer cet hiver. Un gros coup en attaque est bouclé avec Luca Koleosho, mais les autres secteurs de jeu sont aussi visés pour des renforts.
Une information que confirme la presse italienne ce vendredi. Le Paris FC est ainsi arrivé dans le dossier menant à Kristjan Asllani. Ce milieu de terrain albanais a été formé à Empoli avant de rejoindre l’Inter Milan pour 15 ME en 2023. Depuis, il n’a pas réussi à s’imposer en Lombardie, et a été prêté au Torino cette saison. Même s’il est régulièrement utilisé avec le Toro, il a passé les deux derniers matchs sans entrer en jeu et son prêt pourrait être casser afin que l’Inter le vende définitivement cet hiver.

Entré face au PSG en finale de C1

Tuttosport révèle ainsi que Girone et le Paris FC sont à la lutte pour récupérer l’international albanais (38 sélections, 5 buts). A 23 ans, Asllani pourrait pour la première fois découvrir le football loin de l’Italie, même si l’Inter espère bien récupérer une somme entre 13 et 15 ME pour son éventuel transfert. Un prêt avec option d’achat est également envisageable, et le club espagnol travaille en ce sens également.
Ce serait en tout cas l’arrivée d’un joueur encore jeune (23 ans) mais doté d’une belle expérience puisqu’il compte déjà 19 matchs en Ligue des Champions, disputés sous le maillot de l’Inter Milan ces dernières années. Il avait notamment joué 20 minutes lors de la finale de C1 perdue contre le PSG en mai dernier, n’empêchant pas vraiment le fiasco déjà bien entamé de son équipe face à la formation de Luis Enrique.
K. Asllani

K. Asllani

AlbaniaAlbanie Âge 23 Milieu

WC Qualification Europe

2026
Matchs8
Buts2
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

2025/2026
Matchs15
Buts0
Passes décisives0
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

Coppa Italia

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_279016_0008
Coupe de France

CdF : Les maillots de l'OL interdits à Lille

ICONSPORT_281400_0041
OL

« Je ne dirais pas qu’il est excellent », l’OL est prévenu pour Endrick

ICONSPORT_281047_0020
CAN 2025

Mali - Sénégal : Les compos (17h sur BeInSports1)

le psg cible un crack plus precoce que yamal karetsas 394910
PSG

Rosenior va ruiner les plans mercato du PSG

Fil Info

09 janv. , 16:39
CdF : Les maillots de l'OL interdits à Lille
09 janv. , 16:30
« Je ne dirais pas qu’il est excellent », l’OL est prévenu pour Endrick
09 janv. , 16:08
Mali - Sénégal : Les compos (17h sur BeInSports1)
09 janv. , 16:00
Rosenior va ruiner les plans mercato du PSG
09 janv. , 15:30
Varane à l’ASSE, la surprise du mercato
09 janv. , 15:15
L’OL privé de son joueur en forme à Lille ?
09 janv. , 15:10
L'OM avantagé contre le PSG, un arbitre l'avoue
09 janv. , 14:50
Algérie : Riyad Mahrez dit stop
09 janv. , 14:30
OM : Hojbjerg décide de quitter Marseille

Derniers commentaires

CdF : Les maillots de l'OL interdits à Lille

Ils sont en train de tuer le sport en France

L'OM avantagé contre le PSG, un arbitre l'avoue

Ce qui gêne c'est que c'est Ramos qui marque alors qu'il est HJ. Il a clairement profité de son placement donc il aurait dû être signalé HJ

L'OM avantagé contre le PSG, un arbitre l'avoue

Quel scénario génial !! Il n'y a pas pire pour les sardines avariées 🤣🤣 Ils étaient en opération commando pour un match dont ils n'avaient rien à foutre, soit disant et même en faisant le match de leur vie, ils sont incapables de gagner ni de mettre un but dans le jeu !! Ensuite ça chiale comme des pucelles... quelle honte ! Ça gagne par miracle un match de championnat grâce encore à un csc et ça se retrouve à 7 pts 3 mois après 🤣🤣 cherchez l'erreur.... petite équipe et petit club insignifiant, dont tout le monde se moque .... heureusement qu'ils ont la bonne mère pour les protéger et leur porter chance !! Qu'est-ce que ça serait sinon ?? 14 ans sans titres ni trophées alors que Montpellier, Monaco et Lille ont un titre de champion de France depuis les qatari !! Mais pas ces blaireaux de marseillais .... et ça vient encore l'ouvrir et péter plus haut que son cul !! Prosternez vous devant le grand psg qui gagne et arrêtez de vous prendre pour ce que vous ne serez jamais

L'OM avantagé contre le PSG, un arbitre l'avoue

Dans ton univers parallèle surement oui 🫵🏽🤡

L'OM avantagé contre le PSG, un arbitre l'avoue

T'es surement mieux n'est-ce pas? Alors ta carrière c'est de glander sur foot01 lol...ça me fait bien marrer les supporters de forum qui se pensent meilleur que des arbitres ou joueurs alors qu'ils ont à peine eu le niveau départementale...😂😂😂 🫵🏽🤡

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading