Le Paris FC va en Italie pour un finaliste de Ligue des Champions

Le Paris FC fonce en Italie pour se renforcer dans l'opération maintien. Un milieu de terrain à plus de 10 ME est ciblé.

Englué dans une position délicate au classement, le Paris FC ne vise rien d’autre que le maintien en Ligue 1. Avec l’équipe actuelle, le club francilien ne fait pas forcément peur, et il cherche donc à se renforcer cet hiver. Un gros coup en attaque est bouclé avec Luca Koleosho, mais les autres secteurs de jeu sont aussi visés pour des renforts.

Une information que confirme la presse italienne ce vendredi. Le Paris FC est ainsi arrivé dans le dossier menant à Kristjan Asllani. Ce milieu de terrain albanais a été formé à Empoli avant de rejoindre l’Inter Milan pour 15 ME en 2023. Depuis, il n’a pas réussi à s’imposer en Lombardie, et a été prêté au Torino cette saison. Même s’il est régulièrement utilisé avec le Toro, il a passé les deux derniers matchs sans entrer en jeu et son prêt pourrait être casser afin que l’Inter le vende définitivement cet hiver.

Entré face au PSG en finale de C1

Tuttosport révèle ainsi que Girone et le Paris FC sont à la lutte pour récupérer l’international albanais (38 sélections, 5 buts). A 23 ans, Asllani pourrait pour la première fois découvrir le football loin de l’Italie, même si l’Inter espère bien récupérer une somme entre 13 et 15 ME pour son éventuel transfert. Un prêt avec option d’achat est également envisageable, et le club espagnol travaille en ce sens également.

Ce serait en tout cas l’arrivée d’un joueur encore jeune (23 ans) mais doté d’une belle expérience puisqu’il compte déjà 19 matchs en Ligue des Champions, disputés sous le maillot de l’Inter Milan ces dernières années. Il avait notamment joué 20 minutes lors de la finale de C1 perdue contre le PSG en mai dernier, n’empêchant pas vraiment le fiasco déjà bien entamé de son équipe face à la formation de Luis Enrique.