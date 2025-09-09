Le Paris FC a tenté un coup énorme au Maroc

A la recherche d’un milieu de terrain d’expérience lors de ce mercato estival, le Paris FC a tenté de recruter Sofyan Amrabat. Le taulier de la sélection marocaine a finalement rejeté la proposition du promu francilien.

Pour son premier mercato en Ligue 1, le Paris FC a été actif en dépensant près de 60 millions d’euros pour s’attacher les services d’Otavio, Sangui, Geubbels, Simon, Lees-Melou, Traoré, Trapp ou encore Ikoné. Un premier mercato globalement satisfaisant, même si le promu francilien aurait aimé frapper encore plus fort à certains postes. C’est par exemple le cas au milieu de terrain, où la piste Ngolo Kanté a longtemps été creusée. Le club d’Al-Ittihad a finalement rendu impossible le transfert du champion du monde français.

Auparavant, c’est Benjamin André que le PFC espérait faire venir, un autre dossier qui n’a pas été au bout. Selon les informations de Foot Mercato, dans sa quête d’un milieu de terrain de gros calibre, le Paris FC a également sondé Sofyan Amrabat. L’international marocain de 29 ans dispose d’une très grosse expérience avec des passages au Feyenoord, à la Fiorentina ou encore à Manchester United ces dernières années. L’entraîneur parisien Stéphane Gilli connaît le joueur, pour avoir travaillé à ses côtés au Maroc.

Le Paris FC a tenté Sofyan Amrabat

L’idée était donc parfaite sur le papier et le Paris FC a tenté le coup à fond pour s’offrir Sofyan Amrabat, ce qui aurait été une superbe affaire. Le joueur sous contrat au Fenerbahçe a finalement refusé la proposition parisienne et a été dans la foulée prêté au Betis Séville. Un vrai regret pour Paris, qui tenait à s’offrir un joueur de grande classe à la renommée internationale au milieu de terrain, et qui a finalement été contraint de renoncer à Sofyan Amrabat. Dans les derniers jours du mercato, c’est sur Pierre Lees-Melou que le PFC a misé pour renforcer son entrejeu. Un joueur au style différent, mais qui présente au moins l’avantage d’être déjà bien adapté à la Ligue 1.