Youth League : Le PSG domine Manchester City

A quelques heures du match entre l'équipe de Luis Enrique et Manchester City, les jeunes du PSG affrontaient ce mercredi après-midi leurs homologues anglais. Une rencontre dominée par les Titis du Paris Saint-Germain qui se sont imposés 2 à 0 grâce à des buts signés Meité (15e) et Ayari (79e). Avec ce résultat, le PSG est en tête de la phase de ligue de Youth League avec deux victoires en deux matchs.