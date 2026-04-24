Un onze inédit à Angers, le PSG fait espérer Lens

Samedi soir, le PSG ira à Angers pour la 31e journée de Ligue 1. Une rencontre programmée 3 jours avant la réception du Bayern et qui ne sera pas prioritaire. Luis Enrique va faire souffler de nombreux cadres contre le SCO.

Les matchs s'enchaînent à 3-4 jours d'intervalle pour le Paris Saint-Germain . Après Lyon dimanche et Nantes mercredi, Angers rejoint le programme fou des Parisiens samedi soir (19h). Le déplacement au SCO précède la demi-finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich mardi. Impossible pour Luis Enrique d'aligner le même onze deux fois de suite. Sans surprise, la rencontre contre le 13e de Ligue 1 se disputera essentiellement avec des remplaçants.

Dembélé, Kvara et Doué ménagés

Le journal Le Parisien donne une idée précise du onze probablement aligné par Luis Enrique à Angers. En attaque, aucun membre du trio habituel Dembélé-Kvaratskhelia-Doué ne devrait débuter au stade Raymond-Kopa. Le quotidien francilien annonce une ligne d'attaque expérimentale composée de Kang-In Lee, Senny Mayulu et Bradley Barcola. Vitinha s'étant blessé contre l'OL, le trio Fabian Ruiz-Joao Neves et Lucas Beraldo sera normalement choisi au milieu. De quoi remettre l'Espagnol dans le rythme après sa longue blessure.

Enfin, la défense sera sans doute très largement bouleversée. Marquinhos sera laissé au repos après avoir disputé le match de Nantes en intégralité. Le duo Pacho-Zabarnyi est attendu sur le terrain en Anjou. Achraf Hakimi et Nuno Mendes vont aussi souffler au profit de Warren Zaire-Emery pour le premier et Lucas Hernandez pour le second. Même Matveï Safonov pourrait laisser sa place samedi. Lucas Chevalier ferait alors son retour dans les buts parisiens, pour la première fois depuis le 23 janvier dernier à Auxerre.

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Une équipe neuve mais une prise de risque minimale pour Luis Enrique. Le PSG possède 4 points d'avance sur Lens. De plus, Angers n'a plus gagné depuis 5 matchs en championnat et n'a surtout jamais battu le PSG dans toute son histoire.