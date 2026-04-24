ICONSPORT_364865_0143
Luis Enrique

Un onze inédit à Angers, le PSG fait espérer Lens

PSG24 avr. , 20:30
parMehdi Lunay
1
Samedi soir, le PSG ira à Angers pour la 31e journée de Ligue 1. Une rencontre programmée 3 jours avant la réception du Bayern et qui ne sera pas prioritaire. Luis Enrique va faire souffler de nombreux cadres contre le SCO.
Les matchs s'enchaînent à 3-4 jours d'intervalle pour le Paris Saint-Germain. Après Lyon dimanche et Nantes mercredi, Angers rejoint le programme fou des Parisiens samedi soir (19h). Le déplacement au SCO précède la demi-finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich mardi. Impossible pour Luis Enrique d'aligner le même onze deux fois de suite. Sans surprise, la rencontre contre le 13e de Ligue 1 se disputera essentiellement avec des remplaçants.

Dembélé, Kvara et Doué ménagés

Le journal Le Parisien donne une idée précise du onze probablement aligné par Luis Enrique à Angers. En attaque, aucun membre du trio habituel Dembélé-Kvaratskhelia-Doué ne devrait débuter au stade Raymond-Kopa. Le quotidien francilien annonce une ligne d'attaque expérimentale composée de Kang-In Lee, Senny Mayulu et Bradley Barcola. Vitinha s'étant blessé contre l'OL, le trio Fabian Ruiz-Joao Neves et Lucas Beraldo sera normalement choisi au milieu. De quoi remettre l'Espagnol dans le rythme après sa longue blessure.
Enfin, la défense sera sans doute très largement bouleversée. Marquinhos sera laissé au repos après avoir disputé le match de Nantes en intégralité. Le duo Pacho-Zabarnyi est attendu sur le terrain en Anjou. Achraf Hakimi et Nuno Mendes vont aussi souffler au profit de Warren Zaire-Emery pour le premier et Lucas Hernandez pour le second. Même Matveï Safonov pourrait laisser sa place samedi. Lucas Chevalier ferait alors son retour dans les buts parisiens, pour la première fois depuis le 23 janvier dernier à Auxerre.

Lire aussi

Le chouchou de Luis Enrique agace le PSGLe chouchou de Luis Enrique agace le PSG
Une équipe neuve mais une prise de risque minimale pour Luis Enrique. Le PSG possède 4 points d'avance sur Lens. De plus, Angers n'a plus gagné depuis 5 matchs en championnat et n'a surtout jamais battu le PSG dans toute son histoire.
Articles Recommandés
ICONSPORT_364821_0165
Kylian Mbappé

Kylian Mbappé sort sur blessure, la France tremble

ICONSPORT_364821_0176
Liga

Esp : Le Real Madrid gaspille encore à Séville

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 31e journée

ICONSPORT_364989_0200
Ligue 1

L1 : Lens arrache un point miraculeux !

Fil Info

24 avr. , 23:16
Kylian Mbappé sort sur blessure, la France tremble
24 avr. , 23:05
Esp : Le Real Madrid gaspille encore à Séville
24 avr. , 22:44
L1 : Programme TV et résultats de la 31e journée
24 avr. , 22:42
L1 : Lens arrache un point miraculeux !
24 avr. , 22:34
L2 : Programme TV et résultats de la 32e journée
24 avr. , 22:30
PSG : La Juve veut Gonçalo Ramos cet été
24 avr. , 22:00
Afonso Moreira supplie l’OL avant le mercato
24 avr. , 21:33
Lens humilié à Brest au repos, le titre s'envole
24 avr. , 21:30
Nantes descend en L2 et tape sur l’OM au passage

Derniers commentaires

Esp : Le Real Madrid gaspille encore à Séville

Champion en jouant seul contre tout un système corrompu 🤣🤣🤣

L1 : Lens arrache un point miraculeux !

Lens champion..... c'est gogol13 qui l'a dit

PSG : La Juve veut Gonçalo Ramos cet été

Ces radins d'italiens le veulent sûrement en prêt gratuit avec prise en charge totale de son salaire par le PSG.

L1 : Lens arrache un point miraculeux !

Lens prend 4 points miraculeux dans les arrêts de jeu des 2 derniers matchs

Afonso Moreira supplie l’OL avant le mercato

Et nous sommes nombreux a vouloir te garder avec nous la prochaine saison

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Brest
3830108124147-6
11
Paris
3830911104046-6
12
Toulouse
3730107134142-1
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

Loading