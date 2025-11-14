Dayot Upamecano

Un faux pas du Bayern et Upamecano signe au PSG

Bientôt en fin de contrat au Bayern Munich, le Français Dayot Upamecano ne parvient pas à s’entendre avec ses dirigeants pour une prolongation. En cas de désaccord définitif, le Paris Saint-Germain transmettra son offre pour récupérer le défenseur central libre l'été prochain.
A travers les déclarations de ses dirigeants, le Bayern Munich se montre étonnamment confiant. Les décideurs bavarois se disent sereins quant à l’avenir de Dayot Upamecano alors que sa situation paraît plus qu’incertaine. Entré dans la dernière année de son contrat, le défenseur central n’arrive pas à s’entendre avec ses supérieurs pour une prolongation. Leurs discussions au point mort n’ont pas échappé à certains courtisans. A commencer par le Paris Saint-Germain qui, selon le journaliste Fabrice Hawkins, attend le bon moment pour se lancer.
« Pour Dayot Upamecano, l'équation est simple. Il est en négociation avec le Bayern Munich. J'ai même envie de dire "négociations avancées" parce que ça fait un long moment maintenant qu'il est en tractation, a commenté le spécialiste de RMC. La situation est simple comme je le disais, c'est soit il prolonge avec le Bayern Munich, dont il accepte le contrat qui lui est proposé, sachant qu'il est en position de force parce qu'il arrive en fin de contrat. C'est l'un des meilleurs défenseurs du monde et en plus il y a pas mal de clubs, et de grands clubs, qui lui font la cour. Donc soit il prolonge. Ou alors, s'il ne prolonge pas, effectivement, il aura une offre du Paris Saint-Germain sur la table. »
Le PSG ne va pas se gêner
- Fabrice Hawkins
« Donc après, à voir ce qu'il va faire, parce qu'il y a le Real Madrid qui s'intéresse à lui, d'autres clubs aussi. Liverpool peut venir… Après ce sont les négociations qui se font avec les agents, avec les directeurs sportifs. En plus, son agent c'est Moussa Sissoko, a rappelé notre confrère. A Paris on le connaît très bien puisque c'est quand même l'agent d'Ousmane Dembélé, de Désiré Doué, de Bradley Barcola et de Randal Kolo Muani qui est toujours sous contrat. Donc c'est aussi le jeu de la négociation. Mais ce qui est certain, c'est que là il est vraiment en position de force, et que si Paris peut s'engouffrer pour essayer de faire un coup comme il l'avait fait avec d'autres joueurs, justement de cet agent Moussa Sissoko, ils ne vont pas se gêner. » Attaché à l’équilibre de sa grille salariale, le Bayern devra faire un effort.
