Luis Enrique

Taper l’OL avec l’équipe bis, le PSG accepte le défi

PSG08 nov. , 18:30
parEric Bethsy
1
Encore affaibli par des blessures, le Paris Saint-Germain ne panique pas. Les absences n’inquiètent pas l’entraîneur parisien Luis Enrique, persuadé que son équipe a les ressources nécessaires pour rebondir face à l’Olympique Lyonnais dimanche.
Ça ne s’arrête jamais pour le Paris Saint-Germain. Peu épargné par les blessures depuis le début de la saison, le champion d’Europe a encore perdu Désiré Doué, Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Toutes ces absences affaiblissent l’actuel leader de Ligue 1 et réduisent la marge de manœuvre de Luis Enrique. Mais il en faudra plus pour inquiéter l’entraîneur parisien.

« Les blessures, toutes les équipes en ont, a rassuré l’Espagnol en conférence de presse ce samedi. On est calme, très tranquille. Chaque moment de difficulté permet d'offrir des minutes de jeu à d'autres joueurs. C'est un très bon moment pour montrer notre qualité en tant qu'équipe. » Quant au calendrier chargé, là non plus, ce n’est pas une source de préoccupation. « Il y a eu sept matchs entre la dernière trêve et celle-ci, et il y en aura huit entre les deux prochaines, a compté le technicien. C'est un travail de Tetris, contrôler les charges de travail, les minutes de jeu, éviter les blessures. »
Entre les blessés et les joueurs à ménager, le Paris Saint-Germain risque de présenter un onze remanié à Lyon dimanche. Pas l’idéal après la défaite contre le Bayern Munich (1-2) en Ligue des Champions. « J'aime voir la réponse des joueurs après un match comme celui-là. Si j'analyse comment les joueurs se sont comportés dans le vestiaire, aux entraînements, je suis très tranquille. C'est encore une opportunité de montrer qu'on est une vraie équipe. On va jouer contre l'OL, qui joue très bien, avec un entraîneur de haut niveau. J'attends de mon équipe qu'elle montre de la personnalité. Et qu'elle se comporte en équipe devant chaque problème », a réclamé Luis Enrique toujours confiant, du moins dans sa communication.
1
Loading