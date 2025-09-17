Sondage : Le PSG va-t-il battre l'Atalanta malgré les absents ?

Le PSG affronte l'Atalanta Bergame ce mercredi soir lors de la première journée de la Ligue des Champions au Parc des Princes. Une affiche pour laquelle Ousmane Dembélé, Lucas Beraldo ou encore Désiré Doué sont forfaits. Malgré tous ces absents, le PSG va-t-il réussir son entrée en lice dans la compétition ?