Sa clause passe à 100 ME, le PSG fonce quand même

Attentif au marché des jeunes talents, le Paris Saint-Germain suit le Brésilien Luis Pacheco depuis plusieurs mois. Le club de la capitale continue d’observer le milieu de Palmeiras malgré la nette augmentation de sa clause libératoire.

Il faudra plus qu’un échec pour refroidir le Paris Saint-Germain . Malgré les difficultés de Gabriel Moscardo, envoyé cette saison à l’Espanyol Barcelone pour son troisième prêt consécutif, et l’incapacité de Lucas Beraldo à s’imposer dans le onze de Luis Enrique, le double champion d’Europe n’a pas abandonné le marché brésilien. On sait depuis plusieurs mois que le club de la capitale suit la trajectoire de Luis Pacheco. Ce milieu défensif seulement âgé de 18 ans n’est pas encore un titulaire régulier avec Palmeiras. Mais son potentiel en fait un grand espoir dans son pays.

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Ce n’est pas un hasard si le jeune talent a fait l’objet de plusieurs offres en provenance d’Europe cet été. On ignore si le Paris Saint-Germain fait partie des écuries à l’origine de ces tentatives. Quoi qu’il en soit, toutes ces propositions ont été refusées par Palmeiras, déterminé à faire de son joyau un cadre de l’équipe première avant d’envisager un transfert. C’est aussi le souhait du principal intéressé qui refuse de brûler les étapes. « Je veux continuer à progresser, à gagner ma place et à aider le club, annonçait Lucas Pacheco à l’agence de presse Itatiaia le week-end dernier. Ce qui se passera à l'avenir sera la conséquence du travail que j'accomplis aujourd'hui. »

Patient, l’international U20 brésilien a d’ailleurs signé une prolongation jusqu’en 2028 l’année dernière. Un bail dans lequel apparaît une clause libératoire à 100 millions d’euros. Le montant n’a pas l’air d’effrayer le Paris Saint-Germain qui, selon la même agence de presse, continue de suivre sa cible. Les Parisiens avaient même envoyé un scout afin d’observer Luis Pacheco en août dernier. A noter que l’intermédiaire francilien en a profité pour jeter un œil à la performance d’un joueur de l'Esporte Clube Vitoria dont le nom n’a pas filtré.