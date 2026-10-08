Pacheco

Sa clause passe à 100 ME, le PSG fonce quand même

PSG
parEric Bethsy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Attentif au marché des jeunes talents, le Paris Saint-Germain suit le Brésilien Luis Pacheco depuis plusieurs mois. Le club de la capitale continue d’observer le milieu de Palmeiras malgré la nette augmentation de sa clause libératoire.
Il faudra plus qu’un échec pour refroidir le Paris Saint-Germain. Malgré les difficultés de Gabriel Moscardo, envoyé cette saison à l’Espanyol Barcelone pour son troisième prêt consécutif, et l’incapacité de Lucas Beraldo à s’imposer dans le onze de Luis Enrique, le double champion d’Europe n’a pas abandonné le marché brésilien. On sait depuis plusieurs mois que le club de la capitale suit la trajectoire de Luis Pacheco. Ce milieu défensif seulement âgé de 18 ans n’est pas encore un titulaire régulier avec Palmeiras. Mais son potentiel en fait un grand espoir dans son pays.

Lire aussi

PSG : Luis Enrique prépare le retour du sièclePSG : Luis Enrique prépare le retour du siècle
Ce n’est pas un hasard si le jeune talent a fait l’objet de plusieurs offres en provenance d’Europe cet été. On ignore si le Paris Saint-Germain fait partie des écuries à l’origine de ces tentatives. Quoi qu’il en soit, toutes ces propositions ont été refusées par Palmeiras, déterminé à faire de son joyau un cadre de l’équipe première avant d’envisager un transfert. C’est aussi le souhait du principal intéressé qui refuse de brûler les étapes. « Je veux continuer à progresser, à gagner ma place et à aider le club, annonçait Lucas Pacheco à l’agence de presse Itatiaia le week-end dernier. Ce qui se passera à l'avenir sera la conséquence du travail que j'accomplis aujourd'hui. »
Patient, l’international U20 brésilien a d’ailleurs signé une prolongation jusqu’en 2028 l’année dernière. Un bail dans lequel apparaît une clause libératoire à 100 millions d’euros. Le montant n’a pas l’air d’effrayer le Paris Saint-Germain qui, selon la même agence de presse, continue de suivre sa cible. Les Parisiens avaient même envoyé un scout afin d’observer Luis Pacheco en août dernier. A noter que l’intermédiaire francilien en a profité pour jeter un œil à la performance d’un joueur de l'Esporte Clube Vitoria dont le nom n’a pas filtré.
Articles Recommandés
asse
ASSE

ASSE : Une signature officialisée, c'est la surprise

Edf Zidane Et Barthez Le Virent Samba Repond A Sa Maniere
Equipe de France

EdF : Zidane et Barthez le virent, Samba répond à sa manière

Ol Lens Attend Openda De Pied Ferme
OL

OL : Lens attend Openda de pied ferme

Mourinho Perd Son Vestiaire A Cause De Mbappe
Kylian Mbappé

Mourinho perd son vestiaire à cause de Mbappé

Fil Info

ASSE : Une signature officialisée, c'est la surprise
EdF : Zidane et Barthez le virent, Samba répond à sa manière
OL : Lens attend Openda de pied ferme
Mourinho perd son vestiaire à cause de Mbappé
OL : Grave blessure pour Ouédraogo
OM : Bruno Genesio craque sous la pression
PSG : Déjà une grosse embrouille pour un Parc à 70.000 places
Zéro sélection avec la France, ce défenseur interpelle Zidane
Ce club que l'OL ne va pas louper au mercato

Derniers commentaires

Haaland au PSG si City est relégué, un journaliste très sérieux confirme

FACE A TOI PERSONNE n'a jamais tort quand on parle football! PERSONNE! N'importe qui a TOUJOURS raison face a toi, c'est simple!!

Haaland au PSG si City est relégué, un journaliste très sérieux confirme

ah non a part dire que t'es debile et je l'assume je n'insulte pas..... Mais là tu peux rien expliquer rien, car tu delires tout seul dans ta rage anti parigots... ce n'est que ca;;; Et en plus tu te contredis

PSG : Déjà une grosse embrouille pour un Parc à 70.000 places

Elle sera contente que le style soit toujours là quand le club sera parti et que le stade sera abandonné comme tant d'autres dans le monde...

Haaland au PSG si City est relégué, un journaliste très sérieux confirme

J'ai argumenté maintes fois avec toi... mais tu ne veux jamais comprendre et tu cèdes aux insultes lorsque que tu vois que tu as tort.

Ce club que l'OL ne va pas louper au mercato

Avant que l'on vende Morton il y en a d'autres qui vont partir En particulier ceux à qui il reste 18 mois de contrat et qui ne seront pas prolongés pour une raison ou une autre Ernest Nuamah Alejandro Gomes Rodriguez Orel Mangala Moussa Niakhaté Clinton Mata Lassine Diarra Justin Bengui

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading