Rothen vire ce joueur du PSG

PSG25 sept.
parQuentin Mallet
Rentré dans le moule depuis plusieurs mois, Warren Zaïre-Emery a du mal à justifier tous les espoirs placés en lui au Paris Saint-Germain. Pour Jérôme Rothen, l'idéal pour donner de l'élan à sa carrière serait de quitter rapidement son club formateur.
D'immense espoir du centre de formation parisien à grande déception, il n'y a eu qu'un pas pour Warren Zaïre-Emery. Lancé dans le bain très tôt, alors qu'il n'était âgé que de 16 ans, le milieu de terrain formé au PSG a vite montré qu'il avait un talent rare. Ses premiers mois en tant que titulaire lui ont permis de découvrir l'équipe de France A au moment où il brillait le plus. 
W. Zaire Emery

W. Zaire Emery

FranceFrance Âge 19 Milieu

UEFA Nations League

Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs5
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs5
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Mais depuis sa blessure face à Gibraltar pour sa première sélection chez les Bleus fin 2023, il a enchainé les prestations neutres, voire parfois insipides. Depuis, il ne sert que de remplaçant dans un groupe qui tourne extrêmement bien sans lui. Parfois envoyé dans le couloir droit, il n'arrive pas à trouver de régularité sous les ordres de Luis Enrique, au point de pousser Jérôme Rothen à lui conseiller de quitter la capitale.

Warren Zaïre-Emery doit partir, Rothen lui dit

« Le constat est terrible pour ceux qui aiment le foot français et le Paris Saint-Germain. Beaucoup d'espoirs en lui. Mais depuis l'arrivée de Luis Enrique, j'ai l'impression qu'il a régressé. En tout cas, il n'a pas progressé. Il a été déclassé, il est aujourd'hui remplaçant de Hakimi au poste de latéral droit ou supersub au milieu de terrain quand il y a un des trois cadors qui est absent. A chaque fois qu'il joue, il fait des matchs moyens. Sur les matchs comme face à l'OM, où l'effectif a besoin d'un Zaire-Emery solide, du niveau international, tu t'attends à ce qu'il surnage quand le niveau moyen baisse. Il faut prendre le ballon, le demander, le protéger… il n'est pas capable de le faire. Dans le volume, on lui demande de courir plus que les autres. Même là, il n'y arrive plus. Est-ce qu'il est compatible avec Luis Enrique ? Je ne pense pas. Lui, il réclame beaucoup de mouvements, de l'intelligence de déplacement et de la qualité technique : il n'est dans aucun de ces trois là. Le mieux pour lui, ce serait d'aller voir ailleurs et de découvrir une nouvelle expérience avec un autre entraineur », a longuement argumenté Jérôme Rothen au sujet de Warren Zaïre-Emery.
Reste à voir s'il suivra son conseil. Un problème majeur subsiste toutefois : en prolongeant avec le PSG, Warren Zaïre-Emery a obtenu un salaire colossal de près de 12 millions d'euros par an. Difficile de croire qu'un club acceptera de s'aligner sur de tels émoluments eu égard de ses performances récentes.
Loading