Rosenior va ruiner les plans mercato du PSG

Annoncé parmi les prétendants du jeune Konstantinos Karetsas, le Paris Saint-Germain lutte avec Arsenal et Chelsea. Les Blues peuvent représenter de solides concurrents, notamment grâce à la récente nomination de l’entraîneur Liam Rosenior.

Le Paris Saint-Germain ne s’interdit rien. Si l’on en croit le discours du coach Luis Enrique, le club de la capitale n’a pas forcément besoin de se renforcer. Mais un potentiel recrutement n’est pas à exclure en cas de belle opportunité. Connaissant les critères de Luis Campos, le conseiller sportif étudie sûrement la possibilité d’intégrer un jeune talent susceptible de répondre aux exigences de l’entraîneur espagnol.

C’est apparemment le cas de Konstantinos Karetsas que plusieurs sources annoncent dans le viseur du champion d’Europe. Il faut dire que le milieu offensif de Genk ne passe pas inaperçu. L’international grec, auteur de 10 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues, a attiré l’attention des cadors en Europe. Arsenal et Chelsea font partie des clubs à l’affût. Et pour le journaliste anglais Andy Brassell, la récente nomination de l’entraîneur Liam Rosenior pourrait bien offrir un avantage aux Blues sur ce dossier à 40 millions d'euros.

« Pour un joueur qui joue régulièrement et qui prend ses responsabilités avec Genk et la Grèce, je pense qu'un transfert à Arsenal serait difficile pour le moment, à moins qu'ils l'achètent pour le prêter, a commenté le spécialiste de talkSPORT. Où est-ce qu'il va jouer à Arsenal ? Il ne deviendra un bon joueur que s'il joue. Si j'étais lui, même s'il y a d'autres bons joueurs à son poste, je me dirais que j'aurais plus de chances de jouer à Chelsea. Avoir Liam Rosenior comme entraîneur, je pense que c'est un argument de poids si vous cherchez quelqu'un pour vous faire atteindre le haut niveau. » A Strasbourg, le nouveau manager londonien a effectivement prouvé sa capacité à développer les jeunes.