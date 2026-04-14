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Luis Enrique

Riolo annonce déjà la qualification du PSG

PSG14 avr. , 16:00
parHadrien Rivayrand
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Ce mardi soir, le PSG se déplace à Liverpool pour le compte des quarts de finale retour de la Ligue des champions. Pour beaucoup, le club de la capitale ne devrait pas subir de remontée de la part des Reds.
Le Paris Saint-Germain a une nouvelle opportunité de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions. Pour cela, il devra valider son avantage face à Liverpool. Lors du match aller au Parc des Princes, le PSG avait largement dominé son sujet et pris deux buts d’avance. Les champions d’Europe peuvent toutefois nourrir quelques regrets, notamment celui de ne pas avoir creusé davantage l’écart.
Liverpool reste en vie et donnera tout pour combler son retard. Mais pour Daniel Riolo, il est difficile d’imaginer les Reds renverser ce PSG.

Le PSG trop fort pour Liverpool ? 

Lors d’un passage sur l’antenne de RMC, le consultant a en effet donné son avis sur cette rencontre : « On le sait tous, le football peut réserver des soirées un peu folles. Mais à part ça, je n’ai aucun argument qui peut me convaincre que ça peut mal tourner pour le PSG.
On trouvera toujours des exemples de matchs complètement fous avec des équipes qui se font renverser. Sauf que ce PSG me fait davantage penser au Real Madrid de la grande époque, capable d’enchaîner et de marquer l’histoire en remportant encore la compétition cette année.
Je veux bien entendre que Liverpool va mettre un pressing énorme dès le début, mais je les trouve tellement forts mentalement, tellement sûrs de leur jeu, que je n’arrive pas à envisager un scénario à la “soirée folle” d’Anfield. Il n’y a pas d’argument rationnel : ni au niveau des joueurs, ni au niveau collectif, ni tactiquement. Il n’y a rien ».

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Le PSG devra toutefois se méfier de Liverpool. Les hommes d’Arne Slot n’ont plus que la Ligue des champions pour tenter de sauver une saison décevante. Le club de la capitale ne devra pas prendre son adversaire de haut.
Ce n’est en tout cas pas la mentalité de Luis Enrique, qui sait à quel point tout peut aller très vite dans le football, surtout dans un stade comme Anfield.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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