ICONSPORT_279450_0117

Rabiot et sa mère font un geste légendaire

PSG14 déc. , 14:30
parMehdi Lunay
0
Aujourd'hui à Milan, Adrien Rabiot repense sans doute avec amertume à la fin de son aventure marseillaise. Néanmoins, cela n'est rien comparé à son bras de fer avec le PSG en 2019. Un moment difficile qui l'a poussé à aider l'un des noms les plus connus du foot moderne.
Dans un marché des transferts complétement fou en 2025, difficile de trouver plus atypique que la carrière d'Adrien Rabiot. Le milieu français n'a connu qu'un seul transfert payé en carrière. C'était l'été dernier après l'épisode de la bagarre avec Jonathan Rowe à Rennes. L'Olympique de Marseille décidait de se débarrasser de lui et Rabiot filait à Milan contre 10 millions d'euros seulement. Dans les autres cas, le Français a toujours quitté libre ses clubs. Ce fut le cas à la Juventus et surtout au Paris Saint-Germain dans un bras de fer mémorable.

Rabiot a aidé Jean-Marc Bosman

Lors de la saison 2018-2019, l'international tricolore avait décidé de quitter le PSG au terme de son contrat l'été suivant. Son club l'avait alors mis à pied, l'écartant du groupe professionnel pour les 6 derniers mois. Un isolement vécu comme une épreuve personnelle par le joueur et sa mère Véronique. Pour se sentir mieux, Adrien Rabiot avait pris une décision forte en secret. Le mystère a été dévoilé par Jean-Marc Bosman. L'ancien joueur belge est à l'origine du fameux arrêt Bosman, créé il y a tout juste 30 ans. Il permet la libre circulation des joueurs au sein des clubs de l'Union Européenne.
Une avancée qui n'a pas vraiment bénéficié à Bosman. En conflit avec son club du RFC Liège pour un transfert à Dunkerque, il a arrêté prématurément sa carrière et s'est retrouvé ruiné. Lors de sa mise à l'écart au PSG, Rabiot a décidé de l'aider financièrement. « Je ne le connaissais pas trop j’avoue. Je n’avais pas les chaînes françaises. Sa mère m’appelle et me dit : « Mon fils s’appelle Adrien Rabiot. Il est joueur de foot et porte le numéro 25. On aimerait bien vous faire une donation pour ce que vous avez fait. » Je lui ai dit que c’était bien la première personne à faire cette démarche. Et j’ai même cru à une arnaque », a t-il révélé au quotidien Le Parisien.

Lire aussi

Vidéo : Le but exceptionnel de Rabiot contre le TorinoVidéo : Le but exceptionnel de Rabiot contre le Torino
Jean-Marc Bosman va bien recevoir 10 000 euros du clan Rabiot puis 12 000 euros encore par la suite. Le Belge a salué un geste « noble et rare » à son égard. C'était la moindre des choses pour Adrien Rabiot et son clan. Sans le fameux arrêt Bosman, sa situation au PSG aurait été beaucoup plus difficile à gérer.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_279912_0079
Premier League

PL : Man City corrige Palace et remercie Haaland

ICONSPORT_279926_0179
OL

L'OL s'impose dans la douleur face au Havre

ICONSPORT_271641_0177 (1)
OL

OL : Textor assume son bilan et provoque les fans

rcl face au psg lens recoit encore une mauvaise nouvelle bollaert293343
Ligue 1

RC Lens - Nice : Les compositions (17h15 sur Ligue1 +)

Fil Info

14 déc. , 16:56
PL : Man City corrige Palace et remercie Haaland
14 déc. , 16:56
L'OL s'impose dans la douleur face au Havre
14 déc. , 16:30
OL : Textor assume son bilan et provoque les fans
14 déc. , 16:20
RC Lens - Nice : Les compositions (17h15 sur Ligue1 +)
14 déc. , 16:00
Liga : Mbappé reçoit une offre à 350 millions d'euros
14 déc. , 15:40
OM : Carlo Ancelotti contacté
14 déc. , 15:20
OM-Monaco : Sur quelle chaîne regarder le match vedette de la 16e journée ?
14 déc. , 15:00
Maroc-Brésil, c'est déjà la folie à New-York

Derniers commentaires

Le PSG affrontera Flamengo en finale de la Coupe Intercontinale

Eh bien moi aussi je vais en permanence mettre un copié-collé en réponse : dijaya 16 novembre 2025 à 20:30+ 481 je vous invite a ne plus repondre a ces medes parisiennes qui sont la que pour troller. jamais un truc intelligent a dire. juste troller. les Fiasco Natcho Kvacadabra Leparc., Kenny l abruti ou l africain de banlieue MR Georges… ce sont juste des comptes de trouillards derriere leur ordi qui attise la haine et n ont rien pour eux. ce sont juste de pauvres types sans vie. c est pourquoi, evitez de parler à ces gens là, c est une perte de temps. eux l ont le temps. ils sont sur chaque article OM OL.... laissez tomber ces pauvres types. Je troll effectivement, car des qu on parle foot avec la plupart des mongols ici, ça part en quenelle, mais certaines personnes sont sympas et discutent foot sans soucis. Ils se reconnaitront. joekidd 16 novembre 2025 à 21:26+ 96 Toi aussi, sur certains articles ça va. Mais quand tu parles du PSG, tu fais la même chose qu'eux. dijaya 16 novembre 2025 à 21:29+ 481 ah bon comme. ? exemple? joekidd 16 novembre 2025 à 21:38+ 96 Regarde ton historique.

OL - Le Havre : les compos (15h00 sur Ligue1+)

il faut vraiment que l'on travaille le mental pour les fins de matchs

OM : Greenwood humilié publiquement

T'assumes pas ? Pourtant c'est grâce à eux que ton club existe depuis 2012... Après c'est vrai que c'est dur d'assumé d'avoir vendu son derche à un pays qui finance le HAMAS/EI, fait travailler des ouvriers jusqu'à la mort (4000 à 5000 ouvriers..) sur des chantiers de stades pour l'organisation d'une coupe du monde qui a été acheter grâce à Platini... Ce même Platini (et Infantino) qui vous ont "aidé" à faire passer votre juteux contrat sponsoring Qatari nommé QTA surévalué à 1.5Milliards d'€ sur 7 ans, sans quoi, le projet Qatari n'aurait jamais décollé (pas de T.Silva, d'Ibrahimovic, Cavani, Di Maria et tout le reste). Et oui mon pote, le Qatar n'aurait pas été là, ton club serait actuellement au mieux dans le ventre mou de la L1 ou au pire des cas, en L2. Conclusion, pour tout ceux qui suivent le foot depuis plus de 20 ans, vos titres n'ont aucune saveur et valeur, vous êtes passer d'un club moyen de L1 qui a terminé 2 fois sur le podium de 2000 à 2011 avec des revenus sponsoring qui dépasser pas les 24M€ /an en 2010 en etant à l'agonie sous Colony Capital, à un club qui joue le titre et qui ramasse 224M€ /an en 2011 en sponsoring rien que sur un seul contrat mdr... Et après les mecs demandent à ce qu'on les applaudissent pour cette "performance" lalz. Ils auraient racheter n'importequel autre gros club en France qu'ils auraient fait pareil.

OL - Le Havre : les compos (15h00 sur Ligue1+)

arrête tu sais bien que non

OL : Textor débarque chez Rothen, RMC retire son annonce

allez chez Rothen ....le mec sera complaisant a souhait, il a jsute pas eu les couille d'aller à l'afterfoot

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
36161132351421
2
Lens
34151113261313
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
Rennes
271676327243
6
O. Lyonnais
241573521165
7
Toulouse
231665524195
8
Monaco
231572626260
9
Strasbourg
221571725205
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading