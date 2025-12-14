Rabiot et sa mère font un geste légendaire

Aujourd'hui à Milan, Adrien Rabiot repense sans doute avec amertume à la fin de son aventure marseillaise. Néanmoins, cela n'est rien comparé à son bras de fer avec le PSG en 2019. Un moment difficile qui l'a poussé à aider l'un des noms les plus connus du foot moderne.

Dans un marché des transferts complétement fou en 2025, difficile de trouver plus atypique que la carrière d'Adrien Rabiot. Le milieu français n'a connu qu'un seul transfert payé en carrière. C'était l'été dernier après l'épisode de la bagarre avec Jonathan Rowe à Rennes . L'Olympique de Marseille décidait de se débarrasser de lui et Rabiot filait à Milan contre 10 millions d'euros seulement. Dans les autres cas, le Français a toujours quitté libre ses clubs. Ce fut le cas à la Juventus et surtout au Paris Saint-Germain dans un bras de fer mémorable.

Rabiot a aidé Jean-Marc Bosman

Lors de la saison 2018-2019, l'international tricolore avait décidé de quitter le PSG au terme de son contrat l'été suivant. Son club l'avait alors mis à pied, l'écartant du groupe professionnel pour les 6 derniers mois. Un isolement vécu comme une épreuve personnelle par le joueur et sa mère Véronique. Pour se sentir mieux, Adrien Rabiot avait pris une décision forte en secret. Le mystère a été dévoilé par Jean-Marc Bosman. L'ancien joueur belge est à l'origine du fameux arrêt Bosman, créé il y a tout juste 30 ans. Il permet la libre circulation des joueurs au sein des clubs de l'Union Européenne.

Une avancée qui n'a pas vraiment bénéficié à Bosman. En conflit avec son club du RFC Liège pour un transfert à Dunkerque, il a arrêté prématurément sa carrière et s'est retrouvé ruiné. Lors de sa mise à l'écart au PSG, Rabiot a décidé de l'aider financièrement. « Je ne le connaissais pas trop j’avoue. Je n’avais pas les chaînes françaises. Sa mère m’appelle et me dit : « Mon fils s’appelle Adrien Rabiot. Il est joueur de foot et porte le numéro 25. On aimerait bien vous faire une donation pour ce que vous avez fait. » Je lui ai dit que c’était bien la première personne à faire cette démarche. Et j’ai même cru à une arnaque », a t-il révélé au quotidien Le Parisien.

Lire aussi Vidéo : Le but exceptionnel de Rabiot contre le Torino

Jean-Marc Bosman va bien recevoir 10 000 euros du clan Rabiot puis 12 000 euros encore par la suite. Le Belge a salué un geste « noble et rare » à son égard. C'était la moindre des choses pour Adrien Rabiot et son clan. Sans le fameux arrêt Bosman, sa situation au PSG aurait été beaucoup plus difficile à gérer.