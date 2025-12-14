om benatia dit oui a himad abdelli a une condition iconsport 247286 0311 385745

Coup dur au mercato, Séville fait pleurer l'OM

OM14 déc. , 20:30
parHadrien Rivayrand
1
L’OM sera à la recherche de bonnes affaires à conclure dans les prochaines semaines sur le marché des transferts. De nombreux supporters phocéens aimeraient voir Mehdi Benatia parvenir à recruter Himad Abdelli.
L’OM reste un club très attendu lors de chaque mercato. Dans quelques jours, le marché des transferts hivernal ouvrira ses portes. Roberto De Zerbi ne serait pas opposé à l’arrivée de nouveaux joueurs afin de compléter son effectif. L’entraîneur italien a toutefois des priorités qui peuvent différer de celles des supporters olympiens. Depuis quelque temps, nombreux sont les amoureux du club marseillais à souhaiter le recrutement de Himad Abdelli, qui brille sous les couleurs du SCO d’Angers. De plus, l’international algérien sera en fin de contrat à l’issue de la saison en cours.

Abdelli, les fans de l'OM sont dégoûtés 

Mais voilà, l’OM devrait finalement se tourner vers d’autres profils. À ce stade, Himad Abdelli ne figure pas parmi les priorités du club marseillais. La situation est en revanche bien différente du côté du FC Séville. Selon les informations de Foot Mercato, le club andalou serait très intéressé à l’idée de récupérer le joueur de 26 ans sans débourser la moindre indemnité de transfert. Reste à savoir si cette destination séduirait l’international algérien, qui a récemment vécu un coup dur avec sa non-convocation en sélection nationale pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations.

Lire aussi

OM : Un tennisman smashe sur Roberto De ZerbiOM : Un tennisman smashe sur Roberto De Zerbi
En tout cas, l'annonce de la possible signature de Abdelli à Séville au lieu de l'OM n'a pas vraiment plu aux internautes proches du club marseillais. Sur X, on pouvait voir comme commentaires ces dernières heures : « Fais pas cette erreur, club en perdition » ; « Il mérite un meilleur club qui joue l’Europe » ; « Abdelli, n'y va pas sah viens à l’OM » ou encore « Pitié Santi dis-nous que y'a des contacts avec l'OM »
Il faudra néanmoins se faire une raison. Mais Marseille devrait animer le marché cet hiver. Et d'autres profils de qualité sont certainement visés par la direction phocéenne.
1
Articles Recommandés
cristiano ronaldo un record mais zero titre en arabie saoudite iconsport 265588 0009 397694
Foot Mondial

Cristiano Ronaldo se trouve un nouveau job

ICONSPORT_275044_0303
Liga

Liga : Mbappé et Rodrygo sauvent le Real Madrid

Greenwood OM ASM
Ligue 1

L1 : La VAR et Greenwood, victoire miracle pour l'OM contre Monaco

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 16e journée

Fil Info

14 déc. , 23:00
Cristiano Ronaldo se trouve un nouveau job
14 déc. , 22:56
Liga : Mbappé et Rodrygo sauvent le Real Madrid
14 déc. , 22:50
L1 : La VAR et Greenwood, victoire miracle pour l'OM contre Monaco
14 déc. , 22:49
L1 : Programme TV et résultats de la 16e journée
14 déc. , 22:33
OM-Monaco : But refusé, le scandale du dimanche soir ?
14 déc. , 22:00
PSG : Coup de froid pour Chevalier, la Russie l’annonce
14 déc. , 21:30
FCN : Will Still a refusé Nantes, il donne la raison
14 déc. , 21:00
OM-Monaco commence avec 15 minutes de retard
14 déc. , 21:00
L’OL dans le Top 5, Niakhaté sort le champagne

Derniers commentaires

OM - Monaco : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Oui c'est ça Monaco ne veut pas marquer 🤣

OM-Monaco : But refusé, le scandale du dimanche soir ?

T’as phrase veut tout dire « hors jeux passif ça peut se siffler «  ça peut…ça veut dire quoi ???

OM - Monaco : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Oui c'est ça Monaco ne veut pas marquer 🤣

L1 : La VAR et Greenwood, victoire miracle pour l'OM contre Monaco

Non mais Rulli a de la chatte mais pas le gardien monégasque qui détourne un tir à la 5ème minute du pouce à bout portant. Laisse le rager et rigole de lui tranquillou. :)

L1 : La VAR et Greenwood, victoire miracle pour l'OM contre Monaco

La VAR était carrément en panne jvois pas d'autre explication il n'a rien vérifié sur des choses si importantes. Incroyable.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading