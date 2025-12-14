Coup dur au mercato, Séville fait pleurer l'OM

L’OM sera à la recherche de bonnes affaires à conclure dans les prochaines semaines sur le marché des transferts. De nombreux supporters phocéens aimeraient voir Mehdi Benatia parvenir à recruter Himad Abdelli.

L’ OM reste un club très attendu lors de chaque mercato . Dans quelques jours, le marché des transferts hivernal ouvrira ses portes. Roberto De Zerbi ne serait pas opposé à l’arrivée de nouveaux joueurs afin de compléter son effectif. L’entraîneur italien a toutefois des priorités qui peuvent différer de celles des supporters olympiens. Depuis quelque temps, nombreux sont les amoureux du club marseillais à souhaiter le recrutement de Himad Abdelli, qui brille sous les couleurs du SCO d’Angers. De plus, l’international algérien sera en fin de contrat à l’issue de la saison en cours.

Abdelli, les fans de l'OM sont dégoûtés

Mais voilà, l’OM devrait finalement se tourner vers d’autres profils. À ce stade, Himad Abdelli ne figure pas parmi les priorités du club marseillais. La situation est en revanche bien différente du côté du FC Séville. Selon les informations de Foot Mercato, le club andalou serait très intéressé à l’idée de récupérer le joueur de 26 ans sans débourser la moindre indemnité de transfert. Reste à savoir si cette destination séduirait l’international algérien, qui a récemment vécu un coup dur avec sa non-convocation en sélection nationale pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations.

En tout cas, l'annonce de la possible signature de Abdelli à Séville au lieu de l'OM n'a pas vraiment plu aux internautes proches du club marseillais. Sur X, on pouvait voir comme commentaires ces dernières heures : « Fais pas cette erreur, club en perdition » ; « Il mérite un meilleur club qui joue l’Europe » ; « Abdelli, n'y va pas sah viens à l’OM » ou encore « Pitié Santi dis-nous que y'a des contacts avec l'OM ».

Il faudra néanmoins se faire une raison. Mais Marseille devrait animer le marché cet hiver. Et d'autres profils de qualité sont certainement visés par la direction phocéenne.