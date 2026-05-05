PSG : Walid Acherchour sanctionne ce Parisien « qui fait très peur »

Luis Enrique doit composer avec l’absence sur blessure d’Achraf Hakimi face au Bayern Munich mercredi soir en Ligue des Champions. Une absence préjudiciable qui force l’entraîneur du PSG à faire un choix fort.

A moins d’une très grosse surprise, Warren Zaïre-Emery sera aligné au poste de latéral droit pour compenser l’absence du défenseur marocain. L’international tricolore a prouvé pendant la CAN qu’il était capable de remplir ce rôle hybride de latéral droit tout en s’insérant au milieu de terrain par séquences. Ce qui fait le plus débat, c’est de savoir qui remplacera Zaïre-Emery… au milieu de terrain. En toute logique, ce devrait être Fabian Ruiz, de retour de blessure au match aller avec une entrée timide en seconde période puis titulaire face à Lorient ce week-end.

Zaïre-Emery à droite, Fabian Ruiz au milieu, cela ne fait quasiment aucun doute et pourtant, Walid Acherchour milite pour une autre solution. Sur les ondes de RMC, le consultant a fait savoir qu’il n’était pas favorable à voir l’Espagnol titulaire sur la pelouse du Bayern Munich en demi-finale retour de Ligue des Champions. L’ancien Napolitain n’est pas suffisamment en forme selon le chroniqueur, qui préfère l’option Désiré Doué au milieu de terrain, avec la titularisation de Bradley Barcola dans le trio offensif.

« Fabian Ruiz m’inquiète, je l’ai encore vu contre Lorient ce week-end. Pour moi il n’est pas revenu à son meilleur niveau, il me fait très peur dans un match avec autant d’intensité. Son entrée au match aller a énormément coûté au PSG dans la dernière demi-heure. Moi je tenterais quelque chose. J’aimerais voir Désiré Doué au milieu de terrain, Zaïre-Emery latéral droit et Barcola ailier droit pour épauler Dembélé et Kvara » a d'abord lancé notre confrère sur les ondes de la radio avant de conclure.

Acherchour écarte Fabian Ruiz contre le Bayern

«Je jouerais la carte de la transition au maximum. Avoir un Doué en forme qui peut assumer 70 ou 80 minutes avec une grosse intensité dans le coeur de jeu, ça peut apporter de la technique et de la force de projection. Faire du conformisme avec Fabian Ruiz, je ne suis pas certain que ce soit une bonne chose » a analysé Walid Acherchour, absolument pas convaincu par Fabian Ruiz après le match assez discret de l’Espagnol contre Lorient ce week-end.

Tout juste de retour de blessure, le milieu de terrain de la Roja n’a peut-être pas encore les moyens de répondre à l’intensité et au défi physique que vont proposer les Bavarois. Reste à voir quel sera le choix de Luis Enrique, et si l’entraîneur parisien suivra l’avis du consultant de l’After Foot.