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PSG : Walid Acherchour sanctionne ce Parisien « qui fait très peur »

PSG05 mai , 10:20
parCorentin Facy
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Luis Enrique doit composer avec l’absence sur blessure d’Achraf Hakimi face au Bayern Munich mercredi soir en Ligue des Champions. Une absence préjudiciable qui force l’entraîneur du PSG à faire un choix fort.
A moins d’une très grosse surprise, Warren Zaïre-Emery sera aligné au poste de latéral droit pour compenser l’absence du défenseur marocain. L’international tricolore a prouvé pendant la CAN qu’il était capable de remplir ce rôle hybride de latéral droit tout en s’insérant au milieu de terrain par séquences. Ce qui fait le plus débat, c’est de savoir qui remplacera Zaïre-Emery… au milieu de terrain. En toute logique, ce devrait être Fabian Ruiz, de retour de blessure au match aller avec une entrée timide en seconde période puis titulaire face à Lorient ce week-end.
Zaïre-Emery à droite, Fabian Ruiz au milieu, cela ne fait quasiment aucun doute et pourtant, Walid Acherchour milite pour une autre solution. Sur les ondes de RMC, le consultant a fait savoir qu’il n’était pas favorable à voir l’Espagnol titulaire sur la pelouse du Bayern Munich en demi-finale retour de Ligue des Champions. L’ancien Napolitain n’est pas suffisamment en forme selon le chroniqueur, qui préfère l’option Désiré Doué au milieu de terrain, avec la titularisation de Bradley Barcola dans le trio offensif.
« Fabian Ruiz m’inquiète, je l’ai encore vu contre Lorient ce week-end. Pour moi il n’est pas revenu à son meilleur niveau, il me fait très peur dans un match avec autant d’intensité. Son entrée au match aller a énormément coûté au PSG dans la dernière demi-heure. Moi je tenterais quelque chose. J’aimerais voir Désiré Doué au milieu de terrain, Zaïre-Emery latéral droit et Barcola ailier droit pour épauler Dembélé et Kvara » a d'abord lancé notre confrère sur les ondes de la radio avant de conclure.

Acherchour écarte Fabian Ruiz contre le Bayern

«Je jouerais la carte de la transition au maximum. Avoir un Doué en forme qui peut assumer 70 ou 80 minutes avec une grosse intensité dans le coeur de jeu, ça peut apporter de la technique et de la force de projection. Faire du conformisme avec Fabian Ruiz, je ne suis pas certain que ce soit une bonne chose » a analysé Walid Acherchour, absolument pas convaincu par Fabian Ruiz après le match assez discret de l’Espagnol contre Lorient ce week-end.
Tout juste de retour de blessure, le milieu de terrain de la Roja n’a peut-être pas encore les moyens de répondre à l’intensité et au défi physique que vont proposer les Bavarois. Reste à voir quel sera le choix de Luis Enrique, et si l’entraîneur parisien suivra l’avis du consultant de l’After Foot.
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bah sa tombe bien moi je ne veux pas de galette n y de fourré

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iL faudra un jour vérifier si danser pendant quelques secondes même si ça parait long fait perdre plus de temps que faire un gros tas de joueurs qui se grimpent dessus ou courir faire des bisous et sauter dans les bras de son entraineur et des remplaçants hum pas certain du tout

PSG : Walid Acherchour sanctionne ce Parisien « qui fait très peur »

Oui tu as la tentation Doué au milieu mais en faisant ça tu mets barcola aussi sur le terrain et tu n'as plus aucune cartouche en réserve. Je mettrais Ruiz pour avoir mayulu barcola lee et ramos en réserve. Si Barcola joue d'entrée et que tu vas en prolongation, tu n'as plus aucun joueur explosif sur le banc et avec cette intensité tu auras besoin d'entrants percutants

Virer Beye, l’OM ne leur fera pas ce cadeau

C'est là où on voit la bassesse de ce genre d'individu. Ca pleure quand son club est à la dérive, ça grogne quand des merdeux comme eux viennent les narguer quand ça va mal pour eux, et ça fait exactement la même chose à la moindre occasion. Mais bon ils ont une excuse: "c'est pas eux qu'ont commencé"...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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