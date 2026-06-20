Tout le Brésil attend Neymar contre l'Ecosse

Après la victoire 3-0 du Brésil face à Haïti vendredi lors de son deuxième match du groupe C, le sélectionneur Carlo Ancelotti a déclaré s'attendre à ce que Neymar soit disponible pour le dernier match de la phase de groupes contre l'Écosse mercredi.

Neymar, âgé de 34 ans, se remet d'une élongation au mollet. Il a disputé son dernier match avec Santos, en première division brésilienne, le 17 mai.

"Neymar s'entraînera demain individuellement et, lundi, il s'entraînera avec le reste de l'équipe", a déclaré Carlo Ancelotti lors de la conférence de presse d'après-match.

"Il sera disponible pour le match contre l'Écosse", a-t-il ajouté.

Les blessures ont limité le temps de jeu de Neymar lors des qualifications du Brésil pour la Coupe du monde 2026. Mais, quand il a joué, il s'est montré décisif, marquant deux buts et délivrant trois passes décisives en quatre apparitions.

Carlo Ancelotti a également dit que la reconduction de Matheus Cunha au poste d'avant-centre n'était pas acquise malgré son doublé en première mi-temps face à Haïti, premier pays éliminé de la compétition.

Face à Haïti, Matheus Cunha a débuté la rencontre à la place d'Igor Thiago alors qu'il était entré en jeu à la 61e minute lors du match nul 1-1 du Brésil contre le Maroc.

"C'est possible", a répondu l"entraîneur italien lorsqu'on lui a demandé si Matheus Cunha resterait au poste d'avant-centre.

"Je pense que la position de Matheus était idéale pour poser des problèmes à la défense. Il a très bien dosé ses passes et sa position lui a permis d'être efficace en attaque", a poursuivi Carlo Ancelotti.

"Cela peut être une option. Nous en avons discuté hier. Je ne veux pas d'une identité figée. Peut-être que nous changerons cela lors du prochain match", a-t-il poursuivi.

Le Brésil, avec quatre points, devance le Maroc à la différence de buts en tête du groupe C après la victoire 1-0 des Lions de l'Atlas face à l'Écosse, qui compte trois points.

Même s'ils perdent contre le Brésil, l'Écosse pourrait se qualifier pour les 16èmes finales de la compétition en figurant parmi les huit meilleurs troisièmes, qui iront au prochain tour en même temps que les deux premiers de chaque groupe.

"Nous ne pensons pas à éliminer l'Écosse. Nous pensons à bien jouer et à nous améliorer (...) Si nous parvenons à terminer premiers du groupe, ce serait important pour l'avenir. Nous voulons donc bien nous préparer pour ce match", a dit Carlo Ancelotti.

"L'Écosse a ses particularités. Elle peut poser des problèmes. Elle en a posé au Maroc aujourd'hui. Nous devons donc nous concentrer sur le match, rester calmes et sereins, et continuer à travailler pour nous améliorer", a-t-il ajouté.