PSG : Victime de Donnarumma, il parle enfin

Arrivé en 2019 au Paris Saint-Germain avec l'étiquette d'un titulaire indiscutable, Keylor Navas a progressivement vu son importante s'amoindrir avec l'arrivée de Gianluigi Donnarumma. De quoi lui faire vivre une fin d'aventure parisienne éprouvante.

Keylor Navas, 39 ans, symbole d'un Costa Rica surprenant à la Coupe du monde 2014 et triple vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid, n'a toujours pas mis un terme à sa carrière. Alors qu'il évolue actuellement chez les Pumas au Mexique en tant que gardien titulaire, l'ancien portier du Paris Saint-Germain a pris le temps d'évoquer la fin de son aventure parisienne sur sa chaîne Youtube. L'occasion pour lui de revenir sur une période douloureuse sur un plan psychologique, alors qu'il a vu sa route être progressivement barrée par la montée en puissance de Gianluigi Donnarumma, recruté deux ans après lui.

Keylor Navas était au plus mal

« Je sais qui je suis, je sais comment je joue, et je connais mon corps : je n’ai jamais été en mauvaise forme physique. J’étais mal mentalement, mais pas physiquement. Lorsque j’ai retrouvé mon équilibre mental et émotionnel, mon corps était en pleine forme. Je savais que j’allais pouvoir m’entraîner, me donner à fond et jouer de bons matchs. Quand je suis arrivé en Argentine, j’étais vraiment enthousiaste, car je me sentais prêt à rejouer. J’étais apaisé. Je suis arrivé dans un club où les supporters m’ont très bien accueilli, ils m’ont soutenu parce que je pense aussi leur avoir offert de bonnes performances sur le terrain. Ce que je retiens, ce sont les moments positifs vécus, les amis que j’ai pu me faire, les coéquipiers avec lesquels je continue de parler et avec lesquels j’ai noué de très bonnes relations », a déclaré Keylor Navas au sujet de son départ de la capitale parisienne.

Pour rappel, le gardien costaricain a passé six mois sans club après la fin de son contrat avec le PSG en 2024 avant de rebondir aux Newell's Old Boys (Argentine). Aujourd'hui, il s'éclate au Mexique et semble bien plus apaisé.