PSG : Une offre à 120 millions fait craquer Luis Campos

Très intéressé par Yan Diomande, le PSG est en concurrence avec Liverpool sur ce dossier. Les Reds sont prêts à payer 120 millions d’euros pour l’espoir ivoirien, un montant sur lequel Paris ne s’alignera pas.

Attentif au marché des attaquants dans l’optique du prochain mercato , le Paris Saint-Germain a identifié plusieurs joueurs jugés très intéressants par Luis Enrique et Luis Campos. C’est notamment le cas de Julian Alvarez, mais pas uniquement. Au-delà d’un numéro neuf capable de compenser le potentiel départ de Gonçalo Ramos, le PSG cherche un ailier polyvalent pour apporter un peu de concurrence à son secteur offensif.

Le champion d’Europe en titre a notamment pris des renseignements sur Yan Diomande, auteur d’une très belle saison en Allemagne avec le RB Leipzig (12 buts, 9 passes décisives). Sous contrat jusqu’en juin 2030, l’attaquant ivoirien de 19 ans attise les convoitises. Le Paris SG n’est pas le seul club sur les rangs. Au contraire, Liverpool est bouillant et pourrait bien devancer la concurrence selon les informations du journaliste Ekrem Konur.

120 millions pour Diomande, le PSG abandonne

Notre confrère révèle que le club de la Mersey a bien l’intention de frapper fort dans ce dossier avec une offre imbattable. Liverpool serait prêt à lâcher 120 millions d’euros pour s’assurer le transfert de Yan Diomande cet été, une offre colossale sur laquelle le Paris Saint-Germain, qui affiche une volonté claire de ne plus surpayer ses recrues, ne s’alignera pas. Le journaliste précise que Yan Diomande était initialement ouvert à l’idée de rester au moins une saison de plus au RB Leipzig afin de poursuivre sa progression dans un cadre idéal, avec un temps de jeu garanti.

L’offre XXL de Liverpool est susceptible de tout faire basculer, le club allemand n’ayant bien sûr pas les moyens de refuser une proposition aussi énorme. Du côté de Paris en tout cas, il est clair que Luis Campos n’a pas du tout envie de s’amuser à surenchérir après une offre à 120 millions d’euros de la part de Liverpool. Le directeur sportif portugais, bien que très intéressé par Yan Diomandé, devrait par conséquent se retirer du dossier. Reste maintenant à voir si les Reds iront au bout de leur intention au payant un prix aussi disproportionné pour s’offrir un joueur estimé à seulement 75 millions d’euros par Transfermarkt.