PSG : Un Titi s'engage avec un club portugais

OM : Genesio n’en veut plus, il ne signera pas

en gros si l'OM veut recruter un joueur , la DNCG aura son mot a dire sur le transfert en rapport avec les "indemnités de mutations, ni plus ni moins l'argent qui est lié a ce transfert Si l'OM veut acheter un joueur il faudra avoir vendu au moins autant avant