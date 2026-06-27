PSG : Un Titi s'engage avec un club portugais

Salut ça va bien?
Le créateur de contenu foot 01.. Même Vos trolls sont fatigués
Ok
et encore et encore et encore mdrr. ca va on est au courant ! rien d autre à se mettre sous la dent? ca rechauffe du rechauffé. ca devient minable
en gros si l'OM veut recruter un joueur , la DNCG aura son mot a dire sur le transfert en rapport avec les "indemnités de mutations, ni plus ni moins l'argent qui est lié a ce transfert Si l'OM veut acheter un joueur il faudra avoir vendu au moins autant avant
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading
📖 Tem um currículo recheado... mas acrescenta agora o maior feito 𝗠𝗮𝘁𝗵𝗶𝘀 𝘃𝗮𝗶 𝗷𝗼𝗴𝗮𝗿 𝗻𝗼 𝗩𝗶𝗹𝗮 𝗡𝗼𝘃𝗮 😍 ⚪️🔵 #amordeperdicao