PSG : Lucas Chevalier, une cruelle décision se profile

Gardien de but numéro 2 dans la hiérarchie du PSG, Lucas Chevalier sait que sa présence au Mondial avec la France tient à un fil. A Paris, l'ancien portier du LOSC a du mal à s'intégrer.

Après le départ de Gianluigi Donnarumma à Manchester City, Luis Enrique a demandé à Luis Campos de négocier avec Lille la signature de Lucas Chevalier. L'entraîneur espagnol appréciait le profil du portier international français, et il s'est donc réjoui de voir que le PSG avait recruté le gardien du LOSC moyennant 40 millions d'euros. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu pour Lucas Chevalier, lequel a semblé d'une fébrilité incroyable lors de chacune de ses sorties avec Paris. Au point même que Matvei Safonov, qui n'est pourtant pas un monstre, est logiquement devenu le numéro 1. Ce lundi, RMC annonce que sauf surprise, Luis Enrique fera jouer Lucas Chevalier contre Nantes ou à Angers, même si cela ne remet pas en cause la hiérarchie. Le quotidien régional confirme que l'intégration du gardien de but français n'est pas aussi bonne que cela.

Contrairement à la grande majorité de ses coéquipiers du Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier a choisi de résider à Neuilly, alors que ces derniers sont pour la plupart installés à proximité du centre d'entraînement à Poissy. De même, dès qu'il le peut, le gardien de but retourne dans le Nord où vivent sa famille et ses proches. Non pas qu'il se sente mal à Paris, mais il est visiblement encore un peu attaché à ses racines. Si cela peut sembler anecdotique, Arthur Perrot, journaliste qui suit le PSG pour RMC, précise aussi que, de manière plus gênante, Lucas Chevalier n'est pas très bavard au contact de ses coéquipiers. « Dans le vestiaire encore aujourd'hui, Lucas Chevalier apparaît souvent à l'écart. Une scène inquiétante ? Plusieurs sources proches du club indiquent que le gardien a un caractère qui fait qu'il aime avoir des moments seuls mais aussi se retrouver plutôt avec des personnes plus âgées que lui », précise Arthur Perrot.

Lucas Chevalier transféré dès cet été ?

Pour un club comme le Paris Saint-Germain, il est évident que cette situation ne peut s'éterniser. Car sans être désagréable avec Matvei Safonov, les champions d'Europe ont actuellement deux gardiens numéro 2, et Luis Enrique ne l'acceptera pas longtemps. RMC indique que rien n'est encore décidé, mais que s'il le faut, alors Lucas Chevalier sera vendu ou prêté lors du prochain mercato. Et justement un club de Premier League tape déjà la porte du PSG. Pas de chance, il s'agit de Tottenham, qui est dans une situation très périlleuse en Premier League.