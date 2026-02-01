L1 : L'OL bat le LOSC et revient à hauteur de l'OM

20e journée de Ligue 1

Groupama Stadium

L'OL bat le LOSC : 1 but à 0

But pour l'OL : Nartey (37e)

L’OL avait une superbe opération à réaliser ce dimanche lors de la réception du LOSC en Ligue 1, au Groupama Stadium. Et les hommes de Paulo Fonseca n’ont pas laissé passer l’occasion de revenir à hauteur de l’OM au classement en battant les Dogues.

L’ OL marche sur l’eau en cette année 2026 et n’en finit plus de gagner, enchaînant une dixième victoire consécutive toutes compétitions confondues contre Lille. Ce dimanche face au LOSC , les Lyonnais ont pourtant longtemps souffert face à des Dogues globalement dominateurs. Mais la réussite accompagne pleinement l’OL depuis plusieurs semaines.

Contre le cours du jeu en fin de première période, Ruben Kluivert, auteur d’un exploit individuel magnifique, a parfaitement servi la recrue Noah Nartey qui ne s'est pas fait prier pour ouvrir le score. Un but suffisant pour offrir un court mais précieux avantage aux Gones, qui ont ensuite su faire le dos rond afin de conserver les trois points.

Car en seconde période, les Dogues n’ont pas montré ce qu’il fallait pour revenir au score. Ils auraient même pu encaisser un deuxième but sur plusieurs contre-attaques mal exploitées par l’OL. Endrick, pourtant en très grande forme, n’est notamment pas parvenu à trouver la faille pour les Gones. Mais qu'à cela ne tienne, c'est bien la victoire qu'il fallait à tout prix.