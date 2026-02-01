ICONSPORT_286569_0072
OL

L1 : L'OL bat le LOSC et revient à hauteur de l'OM

OL01 févr. , 16:56
parHadrien Rivayrand
42
20e journée de Ligue 1
Groupama Stadium
L'OL bat le LOSC : 1 but à 0
But pour l'OL : Nartey (37e)
L’OL avait une superbe opération à réaliser ce dimanche lors de la réception du LOSC en Ligue 1, au Groupama Stadium. Et les hommes de Paulo Fonseca n’ont pas laissé passer l’occasion de revenir à hauteur de l’OM au classement en battant les Dogues.
L’OL marche sur l’eau en cette année 2026 et n’en finit plus de gagner, enchaînant une dixième victoire consécutive toutes compétitions confondues contre Lille. Ce dimanche face au LOSC, les Lyonnais ont pourtant longtemps souffert face à des Dogues globalement dominateurs. Mais la réussite accompagne pleinement l’OL depuis plusieurs semaines.
Contre le cours du jeu en fin de première période, Ruben Kluivert, auteur d’un exploit individuel magnifique, a parfaitement servi la recrue Noah Nartey qui ne s'est pas fait prier pour ouvrir le score. Un but suffisant pour offrir un court mais précieux avantage aux Gones, qui ont ensuite su faire le dos rond afin de conserver les trois points.
Car en seconde période, les Dogues n’ont pas montré ce qu’il fallait pour revenir au score. Ils auraient même pu encaisser un deuxième but sur plusieurs contre-attaques mal exploitées par l’OL. Endrick, pourtant en très grande forme, n’est notamment pas parvenu à trouver la faille pour les Gones. Mais qu'à cela ne tienne, c'est bien la victoire qu'il fallait à tout prix.
Au classement, l'OL (4e) revient en effet à hauteur de l'OM (3e) avec désormais 39 points au compteur. De son côté, le LOSC (5e) continue d'inquiéter en Ligue 1. Les Dogues sont à 7 points de leurs adversaires du jour et vont devoir rapidement remettre la marche avant.
42
Derniers commentaires

C'est officiel, le mercato de l'OL est loin d'être terminé

Rien qu'on ne savait déjà et que vous répétez à l'envie. Article inutile.

PL : City bute sur Tottenham et laisse Arsenal s'envoler

Si même City n'arrive plus à suivre la cadence....Arsenal va peut-être enfin rompre le mauvais sort 😂

L'OL et le Real en finale pour Benzema, c'est confirmé

L'article perd toute crédibilité au moment où on indique qu'il pourrait revenir à Madrid alors que Madrid nous prête un de ces joueurs qui ne joue pas chez eux...

Pas de miracle pour lui, le PSG s'écroule

Toutes les planètes se sont alignées mais à contre sens et malgré tout nous sommes là, encore leader en L1 et en phase finale de ldc. C'est exceptionnel quand on pense aux prévisions qu'on pouvait faire...si on fait une 1/2 de ldc et qu on remporte la L1 j'estime qu'on aura fait une bien belle saison et ce serait extrêmement prometteur pour la saison suivante, où normalement nous devrions avoir moins de blessés, moins de jouzurs exténués,plus d'automatismes et d'expérience (notamment pour nos jeunes et nouvelles recrues) et j'ose espérer avec un vrai mercato de renfort

OM : Nwaneri, les vestes se retournent déjà

Il espérait jouer la LDC mais patatra 🤭🤭

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
46201514341618
2
Paris Saint Germain
45191432411526
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

