PSG : Un club drague ouvertement Fabian Ruiz

Pendant le rassemblement de l'Espagne, Fabian Ruiz a reçu la médaille d’or de la Province de Séville. Un événement important pour le milieu du Paris Saint-Germain, rejoint par le directeur sportif du Betis, son club de cœur.

Nouvelle récompense pour Fabian Ruiz. En dehors des terrains cette fois, l’Espagnol a reçu la médaille d’or de la Province de Séville mercredi. Le milieu du Paris Saint-Germain aurait dû la récupérer le 23 mai dernier. Mais la cérémonie tombait la veille de la finale de la Coupe de France remportée face à Reims (3-0). La remise a donc été organisée pendant cette trêve internationale. Un événement important pour le Parisien, mais aussi pour le Betis dont le directeur sportif Manu Fajardo a tenu à y assister.

« C'est un honneur pour moi qu'un représentant du Betis soit présent pour un événement si important pour moi, s’est réjoui le joueur formé au club andalou. A chaque fois que je reçois un prix ils sont là. Je suis reconnaissant de voir que l'équipe de ma terre me soutient toujours. » Toujours attaché au club de ses débuts, Fabian Ruiz considère que leur histoire n’est pas terminée. L’international espagnol avait profité de son passage en conférence de presse lundi pour annoncer son intention de retrouver les Verdiblancos avant la fin de sa carrière.

J'aimerais terminer ma carrière au Betis - Fabian Ruiz

« Je ne le cache pas, je suis supporter du Betis, j'aimerais revenir un jour et terminer ma carrière ici, je ne sais pas quand. J'espère que cela arrivera », assumait le milieu de 29 ans au risque d’inquiéter le Paris Saint-Germain et ses supporters. Mais a priori, le cadre parisien ne prévoit pas de rentrer en Espagne dans l’immédiat. Son contrat n’expire qu’en 2027 et Fabian Ruiz est annoncé en discussions avec ses dirigeants pour une prolongation.