Fabian Ruiz

PSG : Fabian Ruiz forfait contre Newcastle

PSG28 janv. , 10:36
parClaude Dautel
A quelques heures du match contre le PSG, Canal+ annonce le forfait de Fabian Ruiz pour cette rencontre.
« Fabian Ruiz forfait pour PSG/Newcastle. Le milieu parisien n’est pas complètement remis de son coup reçu au genou contre le Sporting », précise Olivier Tallaron, le journaliste de la chaîne cryptée.
OL : John Textor tente un putsch, il se fait virer !

On a frôlé la catastrophe ! J'ose pas imaginer la gueule de bois qu'on aurait eu en se réveillant si il avait réussi son coup. A une autre époque ce mec aurait été retrouvé avec les pieds dans le bêton au fond du lac Michigan ...

PSG : Dro Fernandez supportera toujours le Barça

On n'oublie jamais son club formateur c'est normal.Mais il a signé à Paris et s'il confirme ses qualités, il n'oubliera jamais le PSG non plus.C'est à Paris qu'il peut ecrire une belle histoire

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

