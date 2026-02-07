OM : De Zerbi provoque un clash Tanzi - Toubache-Ter

C'est pas GreeNwood , c'est Greenwood
déjà un premier jaune scandaleux
Donc c'est Endrick qui prend un jaune sur un tirage de maillot alors que l'autre nantais méritait jaune sur sa première grosse faute? Lol, tout va bien :)
Heu c'est GreeNwood. Une fois que tu oublies le N, je veux bien mais 3x de suite... Tu ne sais mm pas écrire le nom de ton joueur...
Je crois plus une vente de morton que greenwood, greenwood avec son histoire il est déjà banni de l Angleterre, a part l Angleterre y a pas beaucoup de club qui peuvent prendre greenwood , le real ils ont déjà beaucoup de monde, au barca c'est la même chose , atletico ! Pas sur qu'il peuvent se permettre puisque ils ont pris déjà loockman
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|48
|20
|15
|3
|2
|43
|16
|27
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|39
|20
|12
|3
|5
|33
|20
|13
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|20
|9
|3
|8
|33
|25
|8
|30
|20
|8
|6
|6
|31
|23
|8
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|27
|20
|8
|3
|9
|32
|33
|-1
|26
|20
|7
|5
|8
|21
|25
|-4
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|22
|20
|6
|4
|10
|27
|38
|-11
|21
|20
|5
|6
|9
|26
|34
|-8
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|20
|3
|5
|12
|19
|36
|-17
|13
|20
|3
|4
|13
|14
|29
|-15
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
Ahhhh pardon, ya aucune volonté de nuire à De Zerbi… ça doit être de l’objectivité 😂😂 C’est dingue le deux poids deux mesures… cet entre-soi hein #OMSRFC #SRFC #OM
Amir Murillo prend la sortie à Marseille ! 🚪 🗨️ @Tanziloic : « Le problème à Marseille c'est De Zerbi. Il crée le chaos dans le vestiaire. Il se prend pour le grand coach qu'il n'est pas. » #EDS