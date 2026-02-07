OM : De Zerbi provoque un clash Tanzi - Toubache-Ter

Le cas Roberto De Zerbi anime les débats. En désaccord sur l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, le journaliste Loïc Tanzi et l’insider Mohamed Toubache-Ter ont eu un échange tendu.

Roberto De Zerbi en est persuadé, les nombreuses critiques dont il fait l’objet sont liées à sa nationalité. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille se dit victime d’un traitement injuste de la part des médias français. Son passeport italien serait donc à l’origine des nouvelles attaques de Loïc Tanzi. Sur le plateau de la chaîne L’Equipe, le journaliste a désigné le technicien responsable des tensions au sein du club phocéen.

« Le problème à l'OM, c'est De Zerbi, a accusé le chroniqueur. C'est lui qui crée le chaos dans le vestiaire, c'est lui qui crée une équipe et à la chaque fois il dit : "je ne comprends pas mon équipe, elle est irrégulière, un coup elle est très forte, un coup elle n'est pas bien". (…) Pavard ne joue plus depuis quatre matchs. Pourquoi ? Parce que quand un joueur est moins bien mentalement, au lieu d'essayer de l'aider, tu le mets derrière. Et à un moment donné il t'écrase. (…) Il se prend pour un grand coach et il pense qu'il doit parler différemment à ses joueurs, qu'ils doivent l'écouter parce que lui c'est le grand coach qui va faire progresser cette équipe. »

Une nouvelle attaque injustifiée ? C’est sans doute l’avis de Roberto De Zerbi, mais aussi celui de Mohamed Toubache-Ter qui a pointé du doigt Loïc Tanzi. « Ahhhh pardon, il n'y a aucune volonté de nuire à De Zerbi… Ça doit être de l’objectivité, a ironisé l’insider sur X. C’est dingue le deux poids deux mesures… cet entre-soi hein. » L’accusation n’a pas échappé au journaliste du quotidien sportif, lequel a réagi sur le réseau social.

« Je vais te répondre Mohamed parce qu'on se connaît et qu'on a toujours eu de bonnes relations. Mais je trouve ton message déplacé. Je dis ce que je pense, tu peux ne pas être d'accord bien entendu, mais sous-entendre que je le dis pour des raisons obscures, c'est faux. Je n'ai rien contre De Zerbi, l'homme, je pense simplement que ce qu'il fait à Marseille n'est pas bon », a expliqué Loïc Tanzi afin de mettre un terme à ce clash.