ICONSPORT_278257_0394

PSG : Cette boulette à 60 millions d’euros fait hurler Paris

PSG06 déc. , 20:30
parCorentin Facy
0
Forfait contre Rennes ce samedi, Lucas Chevalier va laisser sa place à l’international russe Matvey Safonov dans les buts du PSG. Hasard ou pas, son coéquipier ukrainien Illya Zabarnyi est forfait de dernière minute.
Victime d’un gros tacle à la cheville il y a une semaine sur la pelouse de Monaco, Lucas Chevalier est forfait pour la réception de Rennes ce samedi au Parc des Princes. Un coup dur pour le club de la capitale, d’autant que l’international français avait réalisé une prestation aboutie en Principauté malgré la défaite du PSG. En l’absence de Chevalier, c’est logiquement Matvey Safonov qui va garder les buts parisiens contre les Bretons.
Hasard ou pas, l’international ukrainien Illya Zabarnyi, recruté pour 60 millions d'euros cet été, a déclaré forfait à la dernière minute. L’ancien joueur de Bournemouth est blessé et ne fêtera donc pas sa première titularisation commune avec le gardien russe. Certains observateurs ne croient pas au hasard et estiment que Zabarnyi manque volontairement ce match pour ne pas jouer avec Safonov. C’est le cas de Mohamed Faiz du Club des 5 et du podcast Hors Jeu sur Twitch.
Selon lui, le recrutement de Zabarnyi est problématique si à chaque absence de Chevalier, l’ex-défenseur de Bournemouth est lui aussi out. « Entre Chevalier qui fait un début de saison compliqué (pour pas dire mauvais) et Zabarniy qui ne veut pas jouer avec Safonov le 2e gardien… il est sympa ce mercato estival. Quand Chevalier est absent tu perds de facto 2 joueurs. Malin » a publié sur X notre confrère, qui se demande si le Paris Saint-Germain n’a pas fait une erreur monumentale en misant sur Illya Zabarnyi alors qu’il disposait d’un gardien russe dans son effectif.

Zabarnyi, une absence qui interroge

Notons que certains journalistes dont Achille Ash tordent eux le coup à cette théorie, confirmant sur X que le défenseur ukrainien est bien malade. « Illya Zabarnyi est vraiment malade, en aucun cas le joueur aurait inventé ou simuler une maladie pour ne pas jouer en présence de Matvey Safonov comme certains peuvent le croire.  À priori cela serait une bronchite ou une bronchiolite » publie le journaliste sur X. Quoi qu’il en soit, cette affaire n’a pas fini de faire parler.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_273378_0136
Equipe de France

EdF : La Norvège ne pense qu’à humilier Mbappé

ICONSPORT_279153_0036
Ligue 1

L1 : Strasbourg s'enfonce à Toulouse

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 15e journée

ICONSPORT_279196_0004
Liga

Esp : Le Barça explose le Betis chez lui

Fil Info

21:00
EdF : La Norvège ne pense qu’à humilier Mbappé
20:52
L1 : Strasbourg s'enfonce à Toulouse
20:52
L1 : Programme TV et résultats de la 15e journée
20:33
Esp : Le Barça explose le Betis chez lui
20:31
Ang : La guérison attendra pour Liverpool
20:12
PSG - Rennes : les compos (21h05 sur Ligue1+)
20:00
OM : Balerdi ou Pavard, De Zerbi ne peut plus attendre
19:40
OL : Lucas Beraldo à Lyon, le très gros pari

Derniers commentaires

L1 : Rulli plombe l'OM, Lille recolle

Lille n'a pas joué, tu veux rire ou quoi, ils ont mit le bus.

PSG - Rennes : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Ouin Ouin ? 😬🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ang : La guérison attendra pour Liverpool

Il faut viré Slot

PSG - Rennes : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Retour du 3-4-2.....qui nous porte pas qouvent bonheur....et Hernandez dans le lot....

L1 : Rulli plombe l'OM, Lille recolle

Oui si on joue des équipes qui jouent ça peut être interessant, Lille à joué avant de marquer mais il a rien fait, quand les équipes mettent le bus tu le vois pas et il y en a beaucoup qui le mette, donc oui le mettre sur le banc quand c'est des équipes comme ça ok et titu contre des équipes qui jouent. Mais quand meme 35 patates pour ça perso ça me convient pas. Qui sait peut_être qu'il va être meilleur bientôt mais j'y crois guère.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Nice
17145271926-7
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11152581324-11
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

Loading