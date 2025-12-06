PSG : Cette boulette à 60 millions d’euros fait hurler Paris

Forfait contre Rennes ce samedi, Lucas Chevalier va laisser sa place à l’international russe Matvey Safonov dans les buts du PSG. Hasard ou pas, son coéquipier ukrainien Illya Zabarnyi est forfait de dernière minute.

Victime d’un gros tacle à la cheville il y a une semaine sur la pelouse de Monaco, Lucas Chevalier est forfait pour la réception de Rennes ce samedi au Parc des Princes. Un coup dur pour le club de la capitale, d’autant que l’international français avait réalisé une prestation aboutie en Principauté malgré la défaite du PSG. En l’absence de Chevalier , c’est logiquement Matvey Safonov qui va garder les buts parisiens contre les Bretons.

Hasard ou pas, l’international ukrainien Illya Zabarnyi, recruté pour 60 millions d'euros cet été, a déclaré forfait à la dernière minute. L’ancien joueur de Bournemouth est blessé et ne fêtera donc pas sa première titularisation commune avec le gardien russe. Certains observateurs ne croient pas au hasard et estiment que Zabarnyi manque volontairement ce match pour ne pas jouer avec Safonov. C’est le cas de Mohamed Faiz du Club des 5 et du podcast Hors Jeu sur Twitch.

« Entre Chevalier qui fait un début de saison compliqué (pour pas dire mauvais) et Zabarniy qui ne veut pas jouer avec Safonov le 2e gardien… il est sympa ce mercato estival. Quand Chevalier est absent tu perds de facto 2 joueurs. Malin » a publié sur X notre confrère, qui se demande si le Paris Saint-Germain n’a pas fait une erreur monumentale en misant sur Illya Zabarnyi alors qu’il disposait d’un gardien russe dans son effectif. Selon lui, le recrutement de Zabarnyi est problématique si à chaque absence de Chevalier, l’ex-défenseur de Bournemouth est lui aussi out.a publié sur X notre confrère, qui se demande si le Paris Saint-Germain n’a pas fait une erreur monumentale en misant sur Illya Zabarnyi alors qu’il disposait d’un gardien russe dans son effectif.

Zabarnyi, une absence qui interroge

Notons que certains journalistes dont Achille Ash tordent eux le coup à cette théorie, confirmant sur X que le défenseur ukrainien est bien malade. « Illya Zabarnyi est vraiment malade, en aucun cas le joueur aurait inventé ou simuler une maladie pour ne pas jouer en présence de Matvey Safonov comme certains peuvent le croire. À priori cela serait une bronchite ou une bronchiolite » publie le journaliste sur X. Quoi qu’il en soit, cette affaire n’a pas fini de faire parler.